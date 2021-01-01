أسرع علاج لـ غرغرينا القدم السكري



القدم السكري القدم السكري

أكد الدكتور وليد الدالي، أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكري، خطورة تأثير مرض السكر على الأوعية الدموية، وانسداد شرايين القدم، وحدوث قصور بالدورة الدموية؛ مما يقلل من تدفق الدم إلى القدمين بشكل كافٍ، موضحا أن مرض السكر يؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة المغذية للأعصاب، ويؤدي إلى تلفها؛ مما يسبب اضطراب الإحساس بالقدمين، وعدم مقاومة البكتيريا نتيجة لضعف وصول الدم إلى القدمين.

وكشف “الدالي”، في تصريحاته، عن 5 خطوات لعلاج غرغرينا القدم السكري، أولها إزالة الأنسجة الميتة، حيث يضطر الأطباء أحيانا إلى إزالتها لمنع انتشار الغرغرينا، وإعطاء فرصة للأنسجة السليمة المحيطة للعلاج والالتئام، وفى بعض الحالات المتقدمة والحرجة عندما تصيب الغرغرينا جزءا من الجسم وينتشر، فيمكن أن يكون الحل الوحيد هو البتر، وإزالة المنطقة المصابة مثل أصبع قدم.



وأضاف أستاذ جراحات الأوعية الدموية، أنه يتم علاج غرغرينا القدم السكرى فى بعض الحالات عن طريق إستخدام المضادات الحيوية فى صورة حقن وأقراص والعلاج بالأكسجين عالي الضغط، كما يتم علاج الغرغرينا في بعض الحالات عن طريق ادخال المريض في غرف مغلقة ذات ضغط عالى، وتوفير غطاء أكسجين للوجه لامداد المريض بالأكسجين اللازم لعملية التنفس، و يتم رفع مستوى الأكسجين في الدم ويزداد تدفق الدم إلى المنطقة المصابة مما يزيد سرعة الشفاء.



ونوه بأن هناك علاج القصور في الدورة الدموية وتصلب الشرايين في أجزاء الجسم عن طريق القسطرة العلاجية لتوسيع الشريان المسدود أو الضيق بالبالونة مع تركيب دعامة.

وأشار إلى أن جراحة قسطرة الأوعية الدموية هو إجراء يتم من خلال بنج موضعي حيث يتم إدخال أنبوبة رقيقة (القسطرة) في شريان في الفخذ أو الذراع، ومن خلالها يتم تصوير منطقة الضيق ثم توسيعها ببالونة وفي بعض الأحيان تركيب دعامة ضماناً أن يبقى الشريان مفتوحاً، ومن أهم مميزاتها أنها لا تتطلب التخدير العام عادة، ويتم إعطاء مخدر موضعي في منطقة إدخال القسطرة ومهدئ خفيف.