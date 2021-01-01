أخطر 10 مجرمين مطلوب القبض عليهم حول العالم



المجرمين المطلوبين حول العالم المجرمين المطلوبين حول العالم

تسعى وكالات أمنية كثيرة حول العالم للقبض على موجموعة من المجرمين والإرهابيين الذين يمارسون فظائع لا يغفرها بشر مثل القتل وتجارة المخدرات والاتجار بالاطفال.



وبحسب وكالة "ديلي ستار" البريطانية، يوجد قائمة طويلة من الاشخاص المطلوبين والاكثر اجراما على هذا الكوكب من رجال عصابات وتجار للعملات المشفرة وكيانات تجبر الاطفال على التجنيد وحمل السلاح، يأتي في هذا الموضوع قائمة بأخطر 10 فقط منهم.



1- اوفيديو جوزمان لوبيز

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يعتبر اوفيديو من أخطر رجال العصابات في العالم، وهوا عضو بارز وابن زعيم عصابة سينالوالسابق جوزمان لوبيز، الذي حصل على القيادة بعد اعتقال والده.وضع المسؤولون الأمريكيون مكافأة قدرها 5 ملايين دولار على رأسه حيث يُعتقد أنه يشرف حاليًا على ما يقرب من أحد عشر مختبرًا للميثامفيتامين في ولاية سينالوا ينتج ما يقدر بنحو 3000 إلى 5000 رطل من الميثامفيتامين شهريًا.ويُعتقد أيضًا أن أوفيديو أمر بقتل مخبرين وتجار مخدرات ومغني مكسيكي شهير رفض الغناء في حفل زفافه.موطن العصاباتوعصابة السينالو هي منظمة دولية لتهريب المخدرات، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة، تم تأسيسها في أواخر الثمانيناتويعتبر إقليم سينالوا فى غرب المكسيك موطنا لأقوى عصابات تجارة المخدرات وأكثرها دموية فى البلاد، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه العصابة تلجأ إلى النساء فى عمليات تهريب المخدرات من المكسيك إلى اوروبا أو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن هذه العصابة تمول عمليات التجميل للنساء التى تنضم معها للظهور بشكل جيد.2- أليكسيس فلوريسيعتبر أليكسيس فلوريس من أكثر المجرمين المطلوبين حول العالم بسبب جرائمه المقززة، والتي كان اخرها خطف وقتل طفلة تبلغ خمس سنوات في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.تم الإبلاغ عن اختفاء الفتاة الصغيرة في أواخر يوليو من عام 2000، وعُثر عليها في وقت لاحق مخنوقة حتى الموت في شقة مجاورة في أوائل أغسطس من نفس العام.ولم يُرَ فلوريس منذ ذلك الحين ويعتقد أنه هرب إلى موطنه هندوراس.3- روجا إجناتوفايسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) إلى البحث عن روجا إجناتوفا، والمعروفة في الأوساط الإجرامية باسم 'ملكة التشفير'.ومنذ عام 2014 تقريبًا، يُزعم أن إجناتوفا وآخرون قاموا بالاحتيال على مليارات الدولارات من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.كانت إجناتوفا مؤسس OneCoin Ltd. ، وهي شركة مقرها بلغاريا تقوم بتسويق عملة مشفرة مزعومة.ومن أجل تنفيذ المخطط، يُزعم أن إجناتوفا قدمت بيانات وإقرارات كاذبة للأفراد من أجل التماس استثمارات في OneCoin.في 25 أكتوبر 2017 ، سافرت إجناتوفا من صوفيا ، بلغاريا ، إلى أثينا ، اليونان ، وربما سافرت إلى مكان آخر بعد ذلك.4- خوسيه رودولفو فياريال هيرنانديز.يعتبرتاجر المخدرات خوسيه رودولفو فياريال هيرنانديز، المعروف أيضًا باسم 'El Gato' ، من أكثر المجرمين المطلوبين للعدالة لتورطه في جرائم قتل تسلسلية وقتل بالاجر بالإضافة إلى دوره في منظمة تجارة المخدرات في بيلتران ليفا.وبسبب صلاته بالمخدرات، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بفرض مكافأة قدرها مليون دولار على رأسه.5- يولان كارياسيعتبر يولان كارياس، أمير حرب المخدرات وإرهابي المخدرات، وهو مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي لمجموعة كاملة من جرائم العنف، بما في ذلك قيادة المجموعة شبه العسكرية MS-13.وبصفته القائد المزعوم لـ MS-13 لجميع هندوراس ، يُزعم أن كارياس سيطر على النشاط الإجرامي MS-13 في هندوراس وقدم الدعم والموارد لمشروع MS-13 في أمريكا الوسطى والولايات المتحدة بالأسلحة النارية والمخدرات والنقود.وهو أيضًا مسؤول عن دعم شحنات من الكوكايين عبر هندوراس إلى الولايات المتحدة وعن الأمر والمشاركة في جرائم قتل أعضاء العصابات المتنافسة وآخرين مرتبطين بـ MS-13.6- سراج الدين زريقاتيعتبر سراج الدين زريقات، هو الزعيم الغامض لكتائب عبد الله عزام، وهي منظمة إرهابية إسلامية لها علاقات وثيقة مع القاعدة.ويقاتلون حاليًا في سوريا ولبنان، ويستمدون اسمهم من خاطف 11 سبتمبر اللبناني زياد الجراح الذي شارك في اختطاف وتحطم طائرة يونايتد رقم 93.وهم مسؤولون عن العديد من الفظائع في المنطقة ومارسوا ضغوطًا كبيرة على السلطات للإفراج عن مقاتليهم الأسرى.7- جوليو دياز.وتسعى إدارة مكافحة المخدرات بشكل يائس للقبض على بائع المخدرات المتجول الغامض جوليو دياز بتهم متعددة اهمها تجارته بالمخدرات.وهو في الأصل كان يمارس نشاطه في جمهورية الدومينيكان هارباً منذ عام 2016 ولا يُعرف سوى القليل عن مكان وجوده.ويُعتقد أن تاجر المخدرات لديه علاقات وثيقة مع بعض أقوى الكارتلات في العالم والتي ساعدته على البقاء مختبئًا لفترة طويلة.8- كيني جينغ أنغ تشينتتطلع إدارة مكافحة المخدرات أيضًا إلى القبض على مهرب الهيروين كيني جينغ أنغ تشين ، المطلوب لارتكابه سلسلة من الجرائم بما في ذلك استخدام الأطفال لنقل المخدرات.وتتضمن القائمة التي يواجهها تشين من الاتهامات مؤامرة لتوزيع الهيروين وحمل سلاح ناري أثناء تهريب المخدرات.9- سيميون موغيليفيتش.يسعى مكتب التحقيقات الفدرالي للقبض على رجل العصابات الروسي سيميون موغيليفيتش بتهم الابتزاز التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار - ولكن هناك مشكلة واحدة فقط ، إنه يحظى بحماية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.موغيليفيتش مطلوب لمشاركته المزعومة في مخطط بملايين الدولارات للاحتيال على آلاف المستثمرين في أسهم شركة عامة تأسست في كندا، ولكن مقرها في نيوتاون، مقاطعة باكس، بنسلفانيا، بين عامي 1993 و 1998.ومن المعروف أن موغليفيتش يعيش في موسكو حيث يتمتع بالحماية من التسليم الى مكتب التحقيقات.تفجير ابراج الخبر بالسعودية10- علي سعيد بن علي الحوري.اتُهم الإرهابي الصغي، علي سعيد،ر بارتكاب العديد من الجرائم المروعة بما في ذلك قتل مواطنين أمريكيين.وهو عضو في منظمة إرهابية، حزب الله السعودي، وقد وجهت إليه تهمة تفجير 25 يونيو 1996 للمجمع السكني العسكري لأبراج الخبر في الظهران بالمملكة العربية السعودية.