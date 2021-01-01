في هذه الحالات تحتاج علاجا للضعف الجنسي



مرض الضعف الجنسى مرض الضعف الجنسى



صرح الدكتور وائل هنداوى أستاذ وإستشاري أمراض الذكورة وصحة الرجال، أن مرض الضعف الجنسى مرض مثل أى مرض بل قد يحتاج الى العلاج بشكل أسرع من بعض الأمراض الأخرى وخاصة أن الصحة الإنجابية مرتبطة بمثل هذه الأمراض بالإضافة الى الصحة النفسية والبدنية , كما أن مرض الضعف الجنسى ينتج عنه مشاكل اجتماعية كثيرة يجب تداركها فى البداية من خلال العلاج السريع .



وقال الدكتور وائل هنداوى إن الحفاظ على الصحة الإنجابية بشكل خاص والصحة العامة بشكل عام يستدعى تضافر كل الجهود من خلال علاج أمراض المسالك والذكورة , كما أن الطب أصبح يمتلك طرقا حديثة جداً لعلاج ضعف الانتصاب وهو العلاج بالموجات التصادمية حيث يخضع المريض لـ 6 جلسات في عيادة الطبيب المختص مرة واحدة أسبوعيا وتقوم هذه الموجات خلالها بزيادة عدد الأوعية الدموية وبالتالي زيادة تدفق الدم وتحسين الانتصاب بدرجة كبيرة، وهوعلاج طويل الأمد.



وأضاف الدكتور وائل هنداوى إستشارى وخبير أمراض الذكورة، أن جهاز الموجات التصادمية shock wave من أفضل العلاجات التى تحقق نسبة شفاء كبيرة فى علاج الضعف وأظهر نتائج مذهلة ووصلت نسبة الشفاء من 60 إلى 70%.، كما ان أعراض التهاب المسالك البولية لاتظهر بشكل واضح لدى كل من يصاب به بالضرورة إنما يظهر عند معظم المصابين في الغالب عَرَض واحد أو اثنان.

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وأكد الدكتور وائل هنداوى، أن دوالى الخصيتين تعتبر من أكثر الأسباب التى تسبب تأخر الإنجاب عند الرجال وهى مشكلة كبيرة , وقد لا تظهر مصحوبة بألام لدرجة أنها قد تكتشف بالصدفة بعد الزواج كما أن 60% من الرجال مصابون بالدوالى وقد لا يدرى كثير منهم بالمرض .وأشار الدكتور وائل هنداوى أن عملية إستئصال الدوالى تعمل على تحسين حالة السائل المنوى وإنتاج الحيوانات المنوية بنسبة 70 % سواء من ناحية العدد أو الحركة وبالتالى تزيد الفرصة فى الإنجاب بشكل كبير .