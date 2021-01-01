أبرزها علاج الحصوات والخصوبة .. فوائد البطيخ تفوق التوقعات

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يبحث الكثير من الأشخاص عن فوائد البطيخ فى يوم 3 أغسطس من كل عام لأنه اليوم العالمى للبطيخ الفاكهة الأكثر شهرة فى العالم .



فوائد البطيخ لا تقتصر على قدرته فى التخفيف من شدة الحر وترطيب الجسم بل له العديد من الفوائد الصحية ويساعد فى علاج مشكلات عديدة إذا تم تناوله باعتدال



ونعرض لكم فى هذا التقرير أهم فوائد البطيخ الصحية والتجميلية سواء للبطيخ الأحمر والأصفر.

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فوائد البطيختقوية المناعة والنظرفوائد البطيخ للجسم عديدة فهو غني بفيتامين سي ويقوي جهاز المناعة ويساعد الجسم على امتصاص الحديد ، في حين أن فيتامين أ ضروري لصحة الجلد والعين، كما أن البطيخ غني بالبوتاسيوم الذي يعمل على خفض ضغط الدم ودعم عمل الأعصاب، وفيتامين B6 الذي يساعد الجسم على تكسير البروتينات التي تتناولها ويعزز جهاز المناعة ووظيفة الأعصاب.يحمى من السرطانالليكوبين مركب طبيعي موجود في البطيخ والفواكه والخضروات الأخرى وله خصائص مضادة للأكسدة و يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب واضطرابات العين المرتبطة بالعمر. يعمل اللايكوبين على حماية خلاياك من التلف، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يكون له تأثيرات على خفض ضغط الدم عند تناوله بانتظام من خلال الوسائل الغذائية.الوقاية من الجفافيتكون البطيخ من أكثر من 90? ماء وترطيب الجسم مهم بشكل خاص في فصل الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة وقد تفقد السوائل من التعرق.يساعد على الهضميحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء وكمية صغيرة من الألياف وكبيرة من الماء مما يجعل البطيخ فعال فى علاج مشاكل الهضم .إنقاص الوزنمن أهم فوائد البطيخ أنه يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول وفى الأبحاث ارتبط تناول البطيخ يوميا بانخفاض وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم وضغط الدم ومحيط الخصر.يخفف آلام العضلاتوجدت دراسة صغيرة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية أن الرياضيين الذين شربوا عصير البطيخ قللوا من آلام العضلات لمدة تصل إلى 24 ساعة كما ساعد العصير على خفض معدل ضربات القلب و يساعد على تقليل تلف العضلات.يحسن صحة القلبتظهر الأبحاث أن تناول الأطعمة التي تحتوي على اللايكوبين قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية و اقترحت الأبحاث أن مستخلص البطيخ قد يقلل من ضغط الدم على مدى فترة زمنية طويلة ويحسن وظيفة الشرايينفوائد البطيخ للبشرةيبحث عدد كبير من النساء عن فوائد البطيخ للبشرة إنه رائع لبشرتك حيث يساعد الماء وفيتامينات A و B6 و C الموجودة في البطيخ على بقاء بشرتك ناعمة ونضرة وتعزز إنتاج الكولاجين مما يحسن مرونة الجلد وتدفق الدم إلى الجلد ويساعد فيتامين أ في إصلاح خلايا الجلد ، ويمنع جفاف الجلد وتقشره ، بينما يساعد فيتامين ب 6 في علاج تشققات الجلد .الوقاية من الشمسومن فوائد البطيخ للبشرة أنه يلعب دورًا في حماية بشرتك من الشمس ، مما يقلل من احتمالية إصابتك بحروق الشمس. لكنه بالتأكيد هذا لا يعني أنه يجب عليك تخطي واقي الشمس ؛ من الضروري تطبيق واقى يمتلك عامل الحماية من الشمس (SPF) بانتظام.فوائد البطيخ الأحمر للجنسمالا يعرفه كثيرون أن فوائد البطيخ الاحمر للجنس عديدة حيث تشير دراسة نشرت في فبراير 2017 إلى أن l-citrulline قد يلعب دورًا في الصحة الجنسية للرجال وكان لدى الذكور المصابين بضعف الانتصاب (ED) مستويات أقل من سيترولين أو أرجينين أو كليهما. تشير هذه النتائج إلى أن زيادة مستويات هذه الأحماض الأمينية قد تساعد في تحسين أعراض الضعف الجنسي.تدعم دراسة أخرى ، ضمت 20 مشاركًا فقط ، هذه النظرية ووجد أن الجمع بين L-citrulline و trans-resveratrol قد يحسن من ثبات الانتصاب والرضا الجنسي والقدرة على الحفاظ على الانتصاب لدى الرجال المصابين بضعف الانتصاب و يساعد اللايكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة الرئيسية ، في تقليل الإجهاد التأكسدي وبيروكسيد الدهون ، والذي بدوره قد يزيد من خصوبة الرجال.فوائد البطيخ للشعرلا يعرف عدد كبير من الأشخاص فوائد البطيخ للشعر ولكنه فعال فى تحفيز النمو والحفاظ على حيوية الشعر.نمو الشعريحفز نمو الشعر لاحتواء البطيخ على الأرجينين (حمض أميني) ضروري في أجسامنا ويساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس ويحتوي البطيخ بشكل طبيعي على الكثير من السيترولين الذي يزيد من مستوى الأرجينين وبالتالي فهو جيد لتعزيز نمو الشعر.يمنع تساقط الشعرالبطيخ مليء بفيتامين سي مما يساعد جسمك على استخدام الحديد غير الهيم - وهذا يضمن وجود كمية كافية من الحديد في خلايا الدم الحمراء للمساعدة في نقل الأكسجين إلى بصيلات شعرك ، وتعزيز صحة الشعر والكولاجين ضروري أيضًا لنمو الشعر الصحي والبطيخ يساعد في تعزيز تكوين الكولاجين.فوائد البطيخ للكلىيحتاج بعض الأشخاص المصابين بأمراض الكلى إلى الحد من كمية البوتاسيوم التي يتناولونها، ولكن بالنسبة للآخرين ، يمكن أن يكون اتباع نظام غذائي عالي البوتاسيوم مفيدًا، وفي النهاية ،يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم إلى الحد من البوتاسيوم .يحتوي البطيخ على كمية معتدلة من البوتاسيوم و كوب واحد من مكعبات البطيخ يحتوي على 170 مجم من البوتاسيوم.البطيخ والكرياتينينيتم قياس الكرياتينين في دم مريض الكلى لأنها علامة على مدى جودة عمل كليتيك والكرياتينين هو جزء أساسي من معادلة GFR ( معدل الترشيح الكبيبي )، والتي تقدر وظائف الكلى وقد يعني ارتفاع مستوى الكرياتينين أن كليتيك لا تعملان كما ينبغي.البطيخ ليس له تأثير مباشر على الكرياتينين وتناول المزيد من البطيخ لن يقلل من مستويات الكرياتينين، ومع ذلك فإن اتباع نظام غذائي صديق للكلى ، يتضمن الكثير من الفواكه والخضروات، يمكن أن يساعد في منع ارتفاع الكرياتينين.حصوات الكلى والبطيخيعد البطيخ فاكهة جيدة لإضافتها إلى نظامك الغذائي إذا كنت تعاني من حصوات الكلى، ووجدت إحدى الدراسات الصغيرة أن لب البطيخ يقلل من تبلور الكالسيوم والأكسالات في الفئران.بشكل عام ، يعد تناول الكثير من الفاكهة والخضروات من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من حصوات الكلى و الفواكه والخضروات مليئة بالسيترات ومثبطات قوية أخرى لحصوات الكلى مثل الفيتات ويمكن أن تساعد في تقليل كمية الحمض في البول مما يمكن أن يساعد في منع الأنواع الأكثر شيوعًا من حصوات الكلى.