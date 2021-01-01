القبض على الممرضة مصورة فيديو نيرة أشرف داخل المشرحة.. فيديو

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صورة الخبر: نيرة أشرف
نيرة أشرف


كشف الإعلامي رامي رضوان أنه تم القبض على الممرضة التي قامت بتصوير جثمان طالبة المنصورة نيرة أشرف وجاري التحقيق معاها لما فعلته من جريمة لا تغتفر.

وأضاف "رضوان" خلال برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن الممرضة قد تكون صورت الفيديو داخل المشرحة الخاص بنيرة أشرف ولكن قد تكون ليست من نشرت هذا الفيديو.

وتابع رامي رضوان أن المتهمين في قضية نشر فيديو نيرة أشرف داخل المشرحة قد يكون أكثر من شخص، مشيرا إلى أن أسرة الطالبة نيرة أشرف رأو الفيديو وحدث حالة إنهيار تام لوالدتها بعدما شاهدت هذا الفيديو الصادم.

المصدر: elbalad

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