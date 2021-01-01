تطالب غالي بالرحيل .. الجماهير تهاجم رباعي الأهلي



جماهير الأهلي جماهير الأهلي



هاجمت جماهير الأهلي بعض لاعبي الفريق، قبل انطلاق مواجهتهم مع فاركو، مساء اليوم الأربعاء على ملعب السلام بالقاهرة، في ختام الجولة 28 للدوري المصري الممتاز.



وردد مشجعو الأهلي هتافات ضد الرباعي "صلاح محسن وحسام حسن ومحمد مجدي "أفشة" وياسر إبراهيم" لحضورهم حفل زفاف مؤخرا، في وقت تراجعت فيه نتائج الفريق.



وهتف المشجعون: "حسام حسن .. ياسر إبراهيم.. راحوا الأفراح وسابوا التمرين"، كما رددوا نفس الهتاف ضد صلاح محسن وأفشة.

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وقالت الجماهير أيضا: "زياد يا طارق قول للناشئين.. يطلعوا رجالة مش زي التانيين".وهتفوا كذلك: "غالي في التمرين.. فاكرين مش ناسيين"، وذلك في إشارة لهجوم بعض جماهير الأهلي على حسام غالي، قائد الفريق السابق وعضو مجلس إدارة النادي الحالي، بعد الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا عام 2016.وطالبت الجماهير غالي بالرحيل عن النادي، قائلين: "يلا يا غالي امشي.. خد عبد الصادق وامشي"، في إشارة إلى علاء عبد الصادق، عضو شركة الكرة.في المقابل، هتف هتف مشجعو الأهلي للاعب الفريق المخضرم، وليد سليمان، بقولهم: "وليد سليمان.. عاشق الكيان"، كما رفعوا لافتة كتب عليها: "لن نفرط في الدوري.. الدوري في الجزيرة".