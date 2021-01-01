لاعبو منتخب الشباب يحتفلون على طريقة زيزو وشيكابالا.. شاهد



منتخب الشباب منتخب الشباب

تقدم منتخب مصر على نظيره الجزائري بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا.



وسجل عبدالرحمن رشدان الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 40 بضربة رأسية من متابعة للركلة الركنية التي نفذها زميله ماجد هاني من الجهة اليمنى.



واحتفل الثنائي بالهدف بتقليد احتفال الملاكمة بين زيزو وشيكابالا في مباراة الزمالك أمام بيراميدز بالدوري يوم الاثنين المقبل.

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ويواجه منتخب مصر في المباراة النهائية حال تخطيه عقبة الجزائر، منتخب السعودية الذي انتصر على فلسطين بخماسية نظيفة في نصف النهائي.https://twitter.com/i/status/1554900512000118784