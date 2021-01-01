نابولي الأيطالي يرفض ضم لاعبين أفارقة بسبب كأس الأمم الإفريقية

يرفض أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، فكرة التعاقد مع لاعبين أفارقة مرة أخرى، ما لم يوقعوا اتفاقا على عدم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.
وتضم قائمة نابولي الحالية النيجيري فيكتور أوسيمين والكاميروني أندريه زامبو أنجويسا، بينما رحل عنه قائده السنغالي كاليدو كوليبالي هذا الصيف، وانتقل إلى تشيلسي.
وقال دي لورينتيس في تصريحات لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "قلت لإدارة النادي أيها الشباب، لا تتحدثوا معي بعد الآن عن التعاقد مع اللاعبين الأفارقة".
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