في تركياl اعتقال 10 إيرانيين خططوا لمهاجمة إسرائيليين .. بالفيديو



في تركياl اعتقال 10 إيرانيين في تركياl اعتقال 10 إيرانيين



نشرت وكالة "الأناضول" التركية، فيديو لاعتقال الشرطة التركية لـ10 إيرانيين، قالت إنهم خططوا لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.



وقالت إن اللقطات المصورة تظهر قوة من المخابرات والشرطة التركية وهي تعتقل 10 إيرانيين للاشتباه في تخطيطهم هجوما ضد مواطنين إسرائيليين في تركيا.



وفي يونيو الماضي، أوقف ثمانية أشخاص عدد منهم إيرانيون في اسطنبول للاشتباه بتحضيرهم هجمات ضد إسرائيليين، كما تم ضبط أسلحة خلال عمليات تفتيش نفذت في منطقة بيوغلو وسط اسطنبول في 17 يونيو.

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وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قد دعا في 13 يونيو الإسرائيليين في تركيا إلى مغادرتها "في أقرب وقت ممكن" خوفا من هجمات إيرانية.