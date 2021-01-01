فوائد عظيمة لتناول التين الشوكي .. تعرف عليها



التين الشوكي التين الشوكي



التين الشوكي من فاكهة الصيف اللذيذة التى لها شعبية كبيرة ويعشقها الكبار والصغار لمذاقه الشهى، ولكن تخشى منه بعض الفتيات لسعراته الحرارية العالية.



ويقول الدكتور محمد حلمى استشارى التغذية العلاجية، إن التين الشوكي من الفاكهة التى لها مذاق لا يقاوم وقيمة غذائية عالية، كما أنه أمان فى فترات الريجيم لأن سعراته الحرارية قليلة.



وأضاف “حلمي”، ومن فوائد التين الشوكي التى تدفعنا لتناوله يوميا:-

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-يساعد في علاج تورم الركبتين والروماتيزم.-يقي من الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، ويطهرالقولون لأنه غني بالألياف الغذائية.- الألياف الغذائية الموجودة به تمنع ارتفاع الكوليسترول الضار وبالتالى يعزز صحة القلب والأوعية الدموية ما يقلل من خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية.-ينظم نسبة الجلوكوز في الدم ويحسن حساسية الجسم للأنسولين، وبالتالى هو آمن على مرضى السكر.-غنى بالماغنيسيوم والبوتاسيوم وهى معادن مهمة لصحة الجسم وتعمل على تنظيم عمل كل أجهزته.-غنى بالكالسيوم وهو مهم لبناء العظام والأسنان في مرحلة الطفولة، ويحفاظ عليهم ويمنع هشاشة العظام.- غني بمادة الفلافونويدات وهى مضاد أكسدة قوي يحافظ على صحة العين، لأنها تمنع إعتام العدسة وكل مشاكل الإبصار التي تحدق مع الشيخوخة.-يقلل التهابات المفاصل والعضلات التي تحدث بسبب النقرس أو غيره، كما أنه يحسن أعراض الحساسية بمختلف أنواعها.-غني بمضادات الأكسدة وبالتالى يساعد فى الوقاية من السرطان خاصة "الثدي، الرئتين، البروستاتا، البنكرياس.