تعرف علي .. أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية والعلاج



أعراض ضربة الشمس أعراض ضربة الشمس



نواجه هذه الأيام حالة من الارتفاع في درجات الحراة، وكذلك ارتفاع الرطوبة، ومع اضطرار البعض للخروج أثناء توهج الشمس في منتصف اليوم تزداد الشكاوى من التعرض لحالات من الاعياء الشديد، وتزداد اعداد المصابين بضربة الشمس، خاصة لمن تضطرهم الظروف للتواجد تحت أشعة الشمس المحرقة لفترات طويلة.



ويجب التعرف على أعراض ضربة الشمس، حتى يمكن اكتشافها سريعا، وعلاجها، خاصة أن هناك بعض الإجراءات العلاجية والإسعافات الأولية؛ التي يمكنها أن تعالج من يواجه الإصابة بضربة الشمس.



علامات الإصابة بضربة الشمس

قالت الدكتورة سارة يسري أخصائية الأمراض الجلدية، إنه لابد من معرفة أعراض ضربة الشمس جيدا، حتى يمكن اكتشافها سريعا والتعامل معها بشكل سريع، قبل أن تحدث أي مضاعفات مزعجة.

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وتستعرض الدكتورة سارة في السطور التالية، أعراض ضربة الشمس.الشعور بالدوار الشديد.الصداع والإرهاق الشديدين.ارتفاع درجة حرارة الجسم.علاج ضربة الشمسوعن علاج ضربة الشمس، أكد الدكتورة سارة، أنه عند التعرض للإصابة يجب الابتعاد فورا عن أشعة الشمس، مع التعرض للهواء البارد، أو وضع كمادات من الثلج أو المياه المثلجة، مع الخضوع لإشراف طبي، لاتخاذ اللازم.الوقاية من ضربة الشمسوعن الوقاية من ضربة الشمس، تستعرض أخصائية الأمراض الجلدية في السطور التالية، أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها عند التعرض للسير تحت أشعة الشمس المحرقة؛ لتجنب الإصابة بضربة شمس.تغطية الرأسيجب الحرص على تغطية الرأس بالأوشحة، أو القبعات، وعدم تعريضها لأشعة الشمس المباشرة.فالتعرض المباشر لأشعة الشمس في فصل الصيف يسبب الصداع والدوخة.ارتداء الملابس القطنية الفاتحةكذلك يجب الحرص على ارتداء الملابس الخفيفة، والمصنوعة من القطن، كما يفضل اختيار الألوان الفاتحة، لأن الملابس الداكنة تمتص الكثير من حرارة الشمس وتجعلك تشعرين بالسخونة نسبيًا، والملابس الفضفاضة فاتحة اللون تعكس حرارة الشمس وتجعلك تشعرين بالبرودة.استخدام واقٍ جيد من الشمسلابد من الاهتمام بوضع "واقٍ" من نوع جيد للوجه، وكل أجزاء الجسم المكشوفة، على أن يكون عامل الحماية من الشمس بحد أدنى SPF 50.فالواقي من الشمس يحافظ على البشرة من الاسمرار، وكذلك من التعرض لحروق الشمس.شرب الماء والسوائل الأخرىلتبقى رطبة، وتحافظين على جسمك، وعلى الأطفال من الإصابة بالجفاف، لابد من شرب الكثير من الماء والسوائل لتعويض المياه المفقودة بسبب العرق عند التعرض لأشعة الشمس، وذلك لتجنب الإصابة بالجفاف الذي يعد أحد مشاكل فصل الصيف.ويجب شرب ما لا يقل عن 5 لترات من الماء يوميًا مع غيرها من عصائر الفاكهة ومعززات الطاقة الطبيعية، كما يجب الحفاظ على وجود الجلوكوز وغيرها من المشروبات القائمة على السكر؛ للحفاظ على مستوى الطاقة عند أعلى معدلات دائما.تعرفي على علاج جلد الوزة.. وأسباب الإصابةعلاج التهاب المرارةالابتعاد عن تناول المواد الغذائية من الخارجفي موسم الصيف تنتشر العدوى الفطرية والالتهابات في المعدة، الناجمة عن تناول الغذاء والماء من الخارج، وخاصة من مصادر غير معروفة، لذلك يجب تجنب تناول الأطعمة من الشارع والابتعاد عن مياه الشرب من الصنابير العامة.