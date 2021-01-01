صورة .. سر الطائرات التي تحوم فوق أهرامات الجيزة



سر الطائرات سر الطائرات



انطلق منذ قليل، العرض الجوي لفريق النجوم الفضية المصري «Egyption Silver stard » مع الفريق الكوري النسور السوداء وذلك خلال المشاركة فى فعاليات العرض الجوى Pyramids Air Show 2022 فى منطقة الأهرامات التاريخية كرمز للصداقة بين الدولتين.



ويشارك فى العرض فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي (Black Eagles) بعدد من الطائرات التي ستنفذ عددًا من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) بطائرات K8 وفريق طائرات الهيل جازيل المصري حورس عروضًا جوية متداخلة مع الفريق الكوري بمهارة فائقة وسرعة كما تقدم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان.



وقدم الفريق اليوم الأربعاء 3 أغسطس، مناورة فائقة المستوى يطلق عليها "تايجوك"، وهي ترمز لجمهورية كوريا، واستمرت المناورة التي نالت استحسانًا كبيرا من جانب الحضور نحو 25 دقيقة.

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وقال العقيد "كيم يونج مين" قائد مجموعة العروض الجوية رقم 53 التابعة للقوات الجوية الكورية "نعرب عن امتناننا الصادق للحكومة المصرية وللقوات الجوية المصرية على إتاحة هذه الفرصة لتقديم عرضنا الجوي في أحد أكثر المواقع التاريخية النفيسة في العالم.وأضاف:" نأمل في أن نواصل التعريف بقدرات القوات الجوية الكورية وكفاءة الطائرات الكورية من خلال تقديم أفضل العروض الجوية عالميًا".يذكر أن فريق "النسور السوداء" التابع للقوات الجوية لجمهورية كوريا الجنوبية زار مصر في الفترة من 31 يوليو إلى 6 أغسطس لتنفيذ عروض جوية فوق أهرامات الجيزة وتعزيز أواصر الصداقة بين كوريا الجنوبية ومصر من خلال تنفيذ عروض مشتركة مع فريق النجوم الفضية المصري.وسبق لفريق النسور السوداء الكوري زيارة بريطانيا بداءً من 9 يوليو وشارك في عروض South Port وRIAT وFarnborough الجوية، وقد أبهرت مناوراته الاستثنائية جميع المشاركين.