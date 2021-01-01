صورة .. سر الطائرات التي تحوم فوق أهرامات الجيزة

انطلق منذ قليل، العرض الجوي لفريق النجوم الفضية المصري «Egyption Silver stard » مع الفريق الكوري النسور السوداء وذلك خلال المشاركة فى فعاليات العرض الجوى Pyramids Air Show 2022 فى منطقة الأهرامات التاريخية كرمز للصداقة بين الدولتين.
ويشارك فى العرض فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي (Black Eagles) بعدد من الطائرات التي ستنفذ عددًا من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) بطائرات K8 وفريق طائرات الهيل جازيل المصري حورس عروضًا جوية متداخلة مع الفريق الكوري بمهارة فائقة وسرعة كما تقدم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان.
وقدم الفريق اليوم الأربعاء 3 أغسطس، مناورة فائقة المستوى يطلق عليها "تايجوك"، وهي ترمز لجمهورية كوريا، واستمرت المناورة التي نالت استحسانًا كبيرا من جانب الحضور نحو 25 دقيقة.
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