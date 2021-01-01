ضعي كيس شاي مستعمل مع المواعين وشاهدي النتيجة

يتخلص معظمنا من أكياس الشاي المستعملة، دون أن يعلم أنها كنز وتغني ربات البيوت والسيدات والأمهات عن غسالة الأطباق وتوفر الكثير من الوقت.
وفي هذا التقرير نوضح حيلة ذكية تغنيك عن غسالة الأطباق وغير متوقعة.
حيلة لتنظيف الأطباق
سيحب الأشخاص الذين لا يمتلكون غسالة أطباق هذه الحيلة بشكل خاص،حيث يعتبر الشاي مثاليًا لمكافحة الدهون ، لذا فإن بعض أكياس الشاي تكون مفيدة عند محاولة تنظيف الأطباق المتسخة، لأن سيذيب الشاي الشحوم، مما يسهل تنظيف الأواني والمقالي.
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