ضعي كيس شاي مستعمل مع المواعين وشاهدي النتيجة



كيس شاي مستعمل كيس شاي مستعمل



يتخلص معظمنا من أكياس الشاي المستعملة، دون أن يعلم أنها كنز وتغني ربات البيوت والسيدات والأمهات عن غسالة الأطباق وتوفر الكثير من الوقت.



وفي هذا التقرير نوضح حيلة ذكية تغنيك عن غسالة الأطباق وغير متوقعة.



حيلة لتنظيف الأطباق

سيحب الأشخاص الذين لا يمتلكون غسالة أطباق هذه الحيلة بشكل خاص،حيث يعتبر الشاي مثاليًا لمكافحة الدهون ، لذا فإن بعض أكياس الشاي تكون مفيدة عند محاولة تنظيف الأطباق المتسخة، لأن سيذيب الشاي الشحوم، مما يسهل تنظيف الأواني والمقالي.

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أفضل طريقة للحصول على أطباق نظيفة هي شطفها فورًا بعد الاستخدام، ويمكنك محاولة وضع الأطباق في حوض مليء بالماء لمحاولة نقع الطعام ، ولكن يوجد بديل أسرع وهو أكياس الشاي.طريقة استخدام أكياس الشاي لتنظيف الأطباقاملأ الحوض بالماء الساخن وضع الأطباق في الماء، أضف ثلاثة أكياس شاي إلى الحوض مملوءة بالماء واتركها طوال الليل، في اليوم التالي سيكون تنظيف الأطباق أسهل بكثير.