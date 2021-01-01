تطرح AMD تقنية جديدة لمنع الضوضاء



AMD AMD

طرحت شركة AMD الأمريكية لأشباه الموصلات أحدث برامج التشغيل التي تضيف دعمًا لتقنية منع الضوضاء (Noise Suppression)؛ حيث توفر هذه التقنية بشكل رسمي كجزء من برنامج (Adrenalin) الخاص بها.



وقد طرحت شركة AMD تحديثا لبرنامج (Adrenalin Edition)، والذي يحمل رقم الإصدار 22.7.1، ويقدم دعمًا لخاصية التحكم النشط في الضوضاء، المعروفة أيضا بإلغاء الضوضاء (Noise Suppression).



وستعمل التقنية الجديد من AMD على تقليل ضوضاء الصوت في الخلفية باستخدام خوارزمية التعلم العميق في الوقت الحقيقي، وتقدم ما يصل إلى 92% زيادة في أداء OpenGL.

قد يعجبك أيضا...

وسوف تسمح لك تقنية Noise Suppression بتصفية ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها من الميكروفون الخاص بك أو حتى من جهاز شخص آخر إذا كنت تجري مكالمة.وقد دمجت شركة AMD كذلك ميزة منع الضوضاء مباشرة في واجهة (Adrenalin)؛ لذلك لن يحتاج المستخدمون إلى تنزيل تطبيق منفصل مثل Nvidia الذي يتطلبه استخدام RTX Broadcast.و للاستفادة من تقنية Noise Suppression من شركة AMD ستحتاج إلى سلسلة Ryzen 5000 من وحدة المعالجة المركزية أو أعلى، أو سلسلة Radeon RX 6000 أو أحدث GPU، ويمكن تمكين الميزة في قسم الصوت والفيديو في برنامج (Adrenalin).وسيتم الآن دعم ميزة ترقية (Radeon Super Resolution) من شركة AMD الأمريكية على وحدات معالجة الرسومات Radeon RX 5000 وRX 6000 المنفصلة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة.وهي تتضمن الآن دعم ملء الشاشة بلا حدود، كما يعزز هذا الحل القائم على برنامج التشغيل مستوى أداء أي لعبة وتحسينه.يذكر أن AMD هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لأشباه الموصلات، ويقع المقر الرئيسي لها في سانتا كلارا، بولاية كاليفورنيا. وتقوم الشركة بتطوير معالجات الكمبيوتر والتقنيات ذات الصلة لأسواق الأعمال والمستهلكين.وتشمل المنتجات الرئيسية لشركة AMD: المعالجات الدقيقة، واللوحات الأم، والمعالجات المُدمجة ومعالجات الرسوميات للخوادم ومحطات العمل والحواسيب الشخصية وأجهزة الكمبيوتر وتطبيقات النظام المُدمجة.