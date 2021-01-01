تسريبات تكشف عن تصميم سماعة Sennheiser Momentum 4 اللاسلكية

كشفت أحدث التسريبات المصورة التي رصدت في قوائم أحد منافذ البيع عن تصميم ومواصفات سماعة الرأس اللاسلكية Sennheiser Momentum 4.
أوضحت التسريبات المصورة تفاصيل مواصفات سماعة الرأس اللاسلكية القادمة Sennheiser Momentum 4، ولقد أشارت Sennheiser في إعلان تشويقي سابق إلى أن السماعة القادمة من الشركة تدعم عمر شحن يصل إلى 60 ساعة من التشغيل.
ولقد أكدت Sennheiser في تصريحات سابقة إلى خططها لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية في أغسطس، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن سماعة Momentum 4 خلال الأيام المقبلة.
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