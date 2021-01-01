تسريبات تكشف عن تصميم سماعة Sennheiser Momentum 4 اللاسلكية



Sennheiser Momentum 4 Sennheiser Momentum 4

كشفت أحدث التسريبات المصورة التي رصدت في قوائم أحد منافذ البيع عن تصميم ومواصفات سماعة الرأس اللاسلكية Sennheiser Momentum 4.



أوضحت التسريبات المصورة تفاصيل مواصفات سماعة الرأس اللاسلكية القادمة Sennheiser Momentum 4، ولقد أشارت Sennheiser في إعلان تشويقي سابق إلى أن السماعة القادمة من الشركة تدعم عمر شحن يصل إلى 60 ساعة من التشغيل.



ولقد أكدت Sennheiser في تصريحات سابقة إلى خططها لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية في أغسطس، لذا من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن سماعة Momentum 4 خلال الأيام المقبلة.

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من جانب أخر تؤكد الصور على إعادة تصميم الجيل الرابع من سماعات Momentum اللاسلكية، حيث تسير Sennheiser على خطى سوني في تصميم هذا الإصدار الذي لا يدعم الطي، حيث يمكن طي السماعة بشكل مسطح فقط في الحافظة الخاصة بسماعة الرأس اللاسلكية.أيضاً من المقرر أن تأتي سماعة Momentum 4 بأدوات تحكم باللمس مدمجة، كما تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وتتوافق مع تقنية Qualcomm aptX Adaptive، ويصل عمر الشحن في البطارية إلى 60 ساعة من التشغيل، ومن المقرر أن تنطلق السماعة بسعر 450 دولار تقريباً.