أحمد موسى يكشف تفاصيل علاقة الظواهري بـ محمد مرسي|فيديو

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علاقة الظواهري بـ محمد مرسي


استعرض الإعلامي أحمد موسي العديد من القضايا الهامة التي تطرح علي الساحة السياسية وكان أبرزها مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، وزيارة السيدة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي لتايوان.

أحمد موسى: أمريكا تريد إشعال الحروب في العالم

وقال “موسى”، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، ستنتج عنها مشكلات، وما تقوم به أمريكا بسبب المشكلات الاقتصادية، وترغب في أن يكون هناك إرهاب، وحروب والجميع يستثمر أمواله فى أمريكا.


حالة تأهب للجيش.. أحمد موسى: الصين تستعد للرد على زيارة بيلوسي لتايوان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الصين لن تتراجع عن تهديداتها بشأن زيارة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي، إلى تايوان.


وكشف مفاجأة لأول مرة قائلاً: " زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري، لما كان بيكلم الراحل محمد مرسي، كان بيقول عايز الحاج فوزي، وأن هذه الكلمة نوع من الاستهتار، أو كلمة سر، و أن مرسي قسم قسم الولاء لـ الظواهري".


كشف الإعلامي أحمد موسي أن الإرهابي أيمن الظواهري، اتهم فى اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وصدر عليه حكم، وعرض أحمد موسى صورة لـ اسم الإرهابي ضمن قائمة المتهمين فى الاغتيال.

المصدر: elbalad

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