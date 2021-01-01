Galaxy S23 Ultra ينطلق بمستشعر جديد بدقة 200 ميجا بيكسل

أكدت أحدث التسريبات التي نشرت عبر “Ice Universe” على أن شركة سامسونج تخطط لدعم هاتف Galaxy S23 Ultra القادم بمستشعر جديد بدقة 200 ميجا بيكسل.
قدمت العملاق الكوري خلال الفترة الماضية اثنان من المستشعرات المميزة بدقة 200 ميجا بيكسل، واليوم يؤكد تقرير جديد على أن سامسونج تستعد لإطلاق إصدار جديد من المستشعرات المميزة بدقة 200 ميجا بيكسل، على أن يدعم المستشعر القادم هاتف S23 Ultra.
كما أوضح التقرير العلامة التجارية للمستشعر الجديد من سامسونج والذي ينطلق بعنوان ISOCELL HP2، رغم توفر مستشعر بعنوان HP3 من سامسونج.
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