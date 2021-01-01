واتساب قد يسمح قريبًا لمسؤولي المجموعة بحذف الرسائل للجميع

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صورة الخبر: واتساب
واتساب

خلال الأشهر القليلة الماضية ، أبلغنا عن مجموعة من الميزات الجديدة التي كان واتساب يختبرها. الآن ، تم رصد ميزتين جديدتين بواسطة WABetaInfo على منصة الدردشة. تم تعيين الميزة الأولى لمنح مزيد من التحكم في المجموعة لمسؤولي المجموعة. ستتيح هذه الميزة الجديدة للمشرف حذف الرسائل للجميع. الميزة الثانية ، يعمل واتساب على روبوت محادثة يقدم إعلانات ونصائح داخل التطبيق.

تم دفع الميزة إلى مجموعة محدودة من المختبرين وتم رصدها في الإصدار التجريبي من واتساب رقم v2.22.17.12. من المتوقع أن يكون متاحًا للجميع قريبًا. باستخدام هذه الميزة ، يمكن لمسؤول المجموعة حذف أي رسالة للجميع.

هناك ميزة أخرى قيد الاختبار حيث يعمل واتساب على روبوت محادثة يقدم إعلانات داخل التطبيق. ستتضمن هذه الإعلانات داخل التطبيق إعلانات عن ميزات واتساب الجديدة داخل التطبيق مباشرةً. بصرف النظر عن ميزات واتساب الواردة الجديدة ، ستقدم ميزة الإعلان داخل التطبيق هذه أيضًا نصائح وحيلًا للمستخدمين لتحسين تجربة واتساب الخاصة بهم.

عندما يحذف المسؤول أي رسالة ، سيتمكن أعضاء المجموعة من رؤية أن المسؤول قد حذف رسالة أرسلها عضو آخر في المجموعة. من ناحية أخرى ، لا تزال ميزة الإعلان داخل التطبيق في واتساب قيد التقدم. يمكن أن تصل هاتان الميزتان قريبًا إلى تطبيق واتساب على نظامي أندرويد و iOS.

المصدر: tech1new

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