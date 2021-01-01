Galaxy Z Flip 3 يبدا في الحصول على التحديث الأمني ??لشهر أغسطس 2022



Galaxy Z Flip 3 Galaxy Z Flip 3

في الأسبوع الماضي ، بدأت سامسونج في طرح التحديث الأمني ??لشهر أغسطس 2022. تم إصدار تصحيح الأمان الجديد لأول مرة إلى Galaxy S22 ثم تم توسيعه ليشمل أجهزة أخرى ، بما في ذلك Galaxy S21 و Galaxy S20 و Galaxy Note 20 و Galaxy Z Flip 5G. الآن ، وصل التحديث إلى Galaxy Z Flip 3.



تم إصدار آخر تحديث أمني لجهاز Galaxy Z Flip 3 في أوروبا بإصدار البرنامج الثابت F711BXXU2CVG8. إنه يجلب تصحيح الأمان في أغسطس 2022 مع العشرات من إصلاحات الثغرات الأمنية. يمكن أن يتضمن أيضًا إصلاحات عامة للأخطاء وتحسينات لاستقرار الجهاز. يمكن أن تحصل الأسواق الأخرى على التحديث في غضون الأيام القليلة المقبلة.



إذا كان لديك Galaxy Z Flip 3 وتعيش في أوروبا ، فيمكنك تنزيل تحديث البرنامج الجديد وتثبيته بالانتقال إلى الإعدادات > تحديث البرنامج والضغط على تنزيل وتثبيت. من المتوقع أن يتوسع طرح التحديث الأمني خلال الأيام القليلة المقبلة للمزيد من الأسواق العالمية.