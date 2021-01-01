Google Pixel 6a يتلقى الآن الإصدار التجريبي من أندرويد 13



Google Pixel 6a Google Pixel 6a

أعلنت جوجل مؤخرًا عن هاتف Pixel 6a للسوق الهندية. بعد فترة وجيزة من إصدارها الرسمي ، طرحت الشركة أيضًا أول تحديث OTA للهاتف الذكي الجديد. الآن ، يعد Pixel 6a أيضًا جزءًا من برنامج Android 13 التجريبي.



اعتبارًا من الآن ، يعد إصدار Android 13 Beta 4.1 هو أحدث إصدار من الجيل التالي من نظام التشغيل أندرويد. لم تصدر جوجل بعد البنية المستقرة لإصدار أندرويد الجديد ، على الرغم من أنه عادةً ما يصدر نظام تشغيل أندرويد جديدًا في أغسطس. بعبارة أخرى ، سيكون الإصدار التجريبي من أندرويد 13 الجديد هو الإصدار التجريبي الأول والوحيد الذي يتلقاه هاتف Pixel 6a قبل الترقية مباشرة إلى نظام التشغيل أندرويد 13.



ضع في اعتبارك أن هذا لا يزال مجرد تكهنات في الوقت الحالي وأن خطط جوجل لا تزال غير واضحة. للراغبين في تجربة الإصدار التجريبي من أندرويد 13 على هاتف Pixel 6a ، يمكنك زيارة صفحة الويب Android Beta.

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بمجرد الوصول إلى هناك ، تحقق من الأجهزة المؤهلة وإذا كان لديك Pixel 6a مسجلاً ، فببساطة فإن الاشتراك يضمن لك تلقي تحديث OTA الجديد في غضون دقائق قليلة. من المتوقع أن يتلقى هاتف Pixel 6a تحديثًا آخر عبر OTA يجلب تصحيحًا أمنيًا لشهر أغسطس قريبًا.