تعرف علي موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم والقنوات الناقلة

يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الأهلي وفاركو اليوم، حيث يستعد المارد الأحمر للمواجهة على ملعب ستاد الأهلي WE في الجولة الثمانية وعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
ويسعي النادي الأهلي للعودة إلي الانتصارات مرة أخري لمصالحة جمهوره أمام فاركو بعد التعثر الأخير أمام المقاولون العرب يوم السبت الماضي في اللقاء المؤجل .
وفاز الزمالك أمس الاثنين علي بيراميدز 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثمانية والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
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