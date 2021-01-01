تعرف علي موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم والقنوات الناقلة

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صورة الخبر: الأهلي وفاركو
الأهلي وفاركو


يترقب جمهور النادي الأهلي مباراة الأهلي وفاركو اليوم، حيث يستعد المارد الأحمر للمواجهة على ملعب ستاد الأهلي WE في الجولة الثمانية وعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعي النادي الأهلي للعودة إلي الانتصارات مرة أخري لمصالحة جمهوره أمام فاركو بعد التعثر الأخير أمام المقاولون العرب يوم السبت الماضي في اللقاء المؤجل .

وفاز الزمالك أمس الاثنين علي بيراميدز 3-0 في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثمانية والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وفاركو
تقام مباراة الأهلي وفاركو في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو
وتذاع مباراة الأهلي وفاركو علي قناة اون تايم سبورت.

ويتصدر الزمالك صدارة ترتيب الدوريالمصري برصيد 66، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، ويليه الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة.

ويغيب 12 لاعبًا بالفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي للاصابة وتراكم الانذارات عن مباراة فاركو .
انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى وفاركو بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الحادية عشرة للمسابقة باستاد الإسكندرية.

المصدر: elbalad

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