تؤجل Rocket Lab إطلاق قمر عسكري أمريكي

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صورة الخبر: Rocket Lab
Rocket Lab

أعلنت شركة Rocket Lab أنها أجّلت إطلاق الصاروخ الذي كان سيحمل قمرا عسكريا أمريكيا إلى مدارات الأرض.

وجاء في بيان صادر عن الشركة اليوم الثلاثاء " بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة الإطلاق، قرر الخبراء إلغاء عملية إطلاق صاروخ Electron الذي كان سيحمل القمر العسكري الأمريكي إلى مدارات الأرض".

وأضاف البيان "القمر المذكور كان من المفترض إطلاقه اليوم الثلاثاء في إطار مهمة NROL-199 من المركز الفضائي الموجود في شبه جزيرة ماهيا في نيوزيلندا، تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت موسكو)، لكن المختصين قرروا تأجيل العملية بسبب هبوب رياح قوية في منطقة الإطلاق، وسيتم تحديد موعد آخر لإطلاقه في وقت لاحق".

وتجدر الإشارة إلى أن صاروخ Electron الذي تم تأجيل إطلاقه هو صاروخ فضائي خفيف يتكون من مرحلتين، ويبلغ طوله 18 مترا، وقطره 1.2 م، وصمم لإطلاق المركبات والأقمار الصناعية الصغيرة، ونقل حمولات تصل أوزانها إلى 200 كلغ إلى مدارات تبعد 500 كلم عن سطح الأرض.

المصدر: روسيا اليوم

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