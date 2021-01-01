فيديو .. الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار

آخر الأخباراخبار مصر › فيديو .. الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار

صورة الخبر: سقوط الأمطار
سقوط الأمطار


نوهت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض الهند الموسمي معه كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي تؤدي لارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار والليل، وتستمر الأجواء حارة رطبة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

وأشارت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إلى أن الأجواء شديدة الحرارة نهارا على محافظات جنوب الصعيد وشمال الصعيد وجنوب سيناء، موضحة أنه خلال فترات الليل نشعر بارتفاع نسب الرطوبة، خاصة مع هدوء سرعات الرياح.

وتابعت أن هناك بعض الفترات التي يتم ملاحظة وجود نشاط بالرياح خلال فترات الليل من بعض المناطق من جنوب سيناء والوجه البحري، وقد يكون مثير للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، إضافة إلى تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات، وهي خفيفة وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت أن هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين اعتبارا من السبت القادم، وتكون متفاوتة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
74369

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager