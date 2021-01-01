فيديو .. الأرصاد تكشف موعد سقوط الأمطار



سقوط الأمطار سقوط الأمطار



نوهت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن منخفض الهند الموسمي معه كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي تؤدي لارتفاع نسب الرطوبة خلال فترات النهار والليل، وتستمر الأجواء حارة رطبة على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.



وأشارت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إلى أن الأجواء شديدة الحرارة نهارا على محافظات جنوب الصعيد وشمال الصعيد وجنوب سيناء، موضحة أنه خلال فترات الليل نشعر بارتفاع نسب الرطوبة، خاصة مع هدوء سرعات الرياح.



وتابعت أن هناك بعض الفترات التي يتم ملاحظة وجود نشاط بالرياح خلال فترات الليل من بعض المناطق من جنوب سيناء والوجه البحري، وقد يكون مثير للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر، إضافة إلى تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات، وهي خفيفة وتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

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وأوضحت أن هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين اعتبارا من السبت القادم، وتكون متفاوتة.