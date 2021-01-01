مخترقون يسرقون عملات مشفرة بقيمة 200 مليون دولار



قراصنة قراصنة

تمكن مخترقون من وضع يدهم على ما يقرب 200 مليون دولار من العملات المشفرة من Nomad، وهي أداة تتيح للمستخدمين نقل الرموز المميزة من blockchain إلى آخر، في هجوم جديد يسلط الضوء على نقاط الضعف في قطاع التمويل اللامركزي.



وقالت الشركة الناشئة "نحن على علم بالحادثة، ونحقق حالياً وسنقدم تحديثات عندما نتوفر عليها"



وليس من الواضح تمامًا كيف تم تنظيم الهجوم الإلكتروني، أو ما إذا كان Nomad يخطط لتعويض المستخدمين الذين فقدوا الرموز المميزة (Tokens) في الهجوم.

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ووصف خبراء أمان بلوكتشين طريقة الاختراق بأنها "متاحة للجميع"، يمكن لأي شخص لديه معرفة بالاختراق وكيفية عمله أن يستغل الخلل ويسحب مبلغاً من الرموز المميزة من Nomad.وقال فيكتور يونج، مؤسس شركة Crypto Startup Analog، وكبير مهندسيها "بدون خبرة سابقة في البرمجة، يمكن لأي مستخدم ببساطة نسخ بيانات مكالمات المعاملات للمهاجمين الأصليين واستبدال العنوان بعناوينهم لاستغلال البروتوكول".