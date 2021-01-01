مخترقون يسرقون عملات مشفرة بقيمة 200 مليون دولار

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › مخترقون يسرقون عملات مشفرة بقيمة 200 مليون دولار

صورة الخبر: قراصنة
قراصنة

تمكن مخترقون من وضع يدهم على ما يقرب 200 مليون دولار من العملات المشفرة من Nomad، وهي أداة تتيح للمستخدمين نقل الرموز المميزة من blockchain إلى آخر، في هجوم جديد يسلط الضوء على نقاط الضعف في قطاع التمويل اللامركزي.

وقالت الشركة الناشئة "نحن على علم بالحادثة، ونحقق حالياً وسنقدم تحديثات عندما نتوفر عليها"

وليس من الواضح تمامًا كيف تم تنظيم الهجوم الإلكتروني، أو ما إذا كان Nomad يخطط لتعويض المستخدمين الذين فقدوا الرموز المميزة (Tokens) في الهجوم.

ووصف خبراء أمان بلوكتشين طريقة الاختراق بأنها "متاحة للجميع"، يمكن لأي شخص لديه معرفة بالاختراق وكيفية عمله أن يستغل الخلل ويسحب مبلغاً من الرموز المميزة من Nomad.

وقال فيكتور يونج، مؤسس شركة Crypto Startup Analog، وكبير مهندسيها "بدون خبرة سابقة في البرمجة، يمكن لأي مستخدم ببساطة نسخ بيانات مكالمات المعاملات للمهاجمين الأصليين واستبدال العنوان بعناوينهم لاستغلال البروتوكول".

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مخترقون يسرقون عملات مشفرة بقيمة 200 مليون دولار

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35254

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager