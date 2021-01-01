مخترقون يسرقون عملات مشفرة بقيمة 200 مليون دولار

تمكن مخترقون من وضع يدهم على ما يقرب 200 مليون دولار من العملات المشفرة من Nomad، وهي أداة تتيح للمستخدمين نقل الرموز المميزة من blockchain إلى آخر، في هجوم جديد يسلط الضوء على نقاط الضعف في قطاع التمويل اللامركزي.
وقالت الشركة الناشئة "نحن على علم بالحادثة، ونحقق حالياً وسنقدم تحديثات عندما نتوفر عليها"
وليس من الواضح تمامًا كيف تم تنظيم الهجوم الإلكتروني، أو ما إذا كان Nomad يخطط لتعويض المستخدمين الذين فقدوا الرموز المميزة (Tokens) في الهجوم.
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