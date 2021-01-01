تطور روسيا تقنيات جديدة لشبكات 6G!

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أعلنت مصادر مطلعة في مجال تطوير الإلكترونيات الحديثة في روسيا أن الخبراء في البلاد يعملون على مشروع لتطوير تقنيات جديدة لشبكات 6G.



وحول الموضوع قال مدير معهد الأبحاث الراديوية الروسي، أوليغ إيفانوف: "روسيا تعمل على مشروع لتطوير تقنيات جديدة لشبكات 6G، الخبراء التابعون لمعهدنا سيتعاونون مع خبراء من معهد سكولتيك التابع لمركز سكولكوفا للابتكارات، بهدف وضع الأطر التنظيمية للشبكات الجديدة، وتنظيم أمن عملها، وتطوير تقنيات جديدة لتشغيلها".



من جانبه أشار مصدر لصحيفة "إزفيستيا" الروسية إلى "أن التقنيات الجديدة التي يعمل عليها الخبراء الروس من المفترض أن تكون جاهزة بحلول 2025، وقد تصل القيمة الإجمالية لكلفة المشروع إلى 30 مليار روبل".

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ومن جهة أخرى قال المحلل والخبير التقني في Mobile Research Group، إيلدار مورتازين :"إن تطوير شبكات الجيل السادس الخلوية في روسيا مرتبط بتطوير شبكات 5G، فاالعملية تأتي بشكل تراتبي، ومن المستحيل تطويرمعدات لشبكات 6G دون تطوير معدات لشبكات 5G أولا". وأضاف "من الضروري جدا تطوير شبكات 6G في روسيا، بغض النظر فيما إذا كانت معدات هذه الشبكات محلية التطوير أو مطورة في الصين أو في دول أوروبية".وكان الخبير التقني ورئيس مركز "NTI" الروسي للاتصالات وإنترنت الأشياء، دميتري لاكونتسيف، قد أشار في وقت سابق إلى "أن شبكات 6G من المفترض أن تظهر في روسيا ما بين عامي 2033-2034، أي بعد ثلاث أو أربع سنوات من إطلاق اختباراتها التجارية".وتبعا للتوقعات فإن سرعة نقل البيانات في شبكات6G من المفترض أن تصل إلى 1 تيرابايت/ثا، أي أسرع بـ 50 مرة تقريبا مما هي عليه الآن في شبكات 5G الحديثة التي ما تزال في أولى مراحل انتشارها حول العالم.