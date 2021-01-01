آبل تصدر تحديثًا هامًا ..إصلاح 37 مشكلة..



آبل آبل

قالت شركة آبل "هناك تحديث مهم يجب عليك تثبيته، أو أنك تعرض نفسك للخطر، في كثير من الأحيان، نصدر تحديثًا رئيسيًا مصممًا للحفاظ على سلامتك، وهذا بالضبط ما يفعله تحديث iOS 15.6 الجديد".



أضافت يعمل على إصلاح 37 عيبًا، بما في ذلك مشكلة واحدة قد تسمح لتطبيق ما بتنفيذ التعليمات البرمجية للوصول إلى عمق الوصول إلى جهاز iPhone الخاص بك".



تابعت "من الجيد تثبيت تحديثات iOS في أسرع وقت ممكن، حيث يقدمون بشكل عام ميزات جديدة رائعة لتستمتع بها، لكنها غالبًا ما تتضمن تحديثات أمنية تعمل على إصلاح الأخطاء التي يمكن للقراصنة استغلالها.

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تغلق آبل هذه الثغرات حتى لا يتمكن المحتالون من استغلالها لخرق جهازك أو حساباتك أو عمليات تسجيل الدخول الخاصة بك.يعد تحديث جهاز iPhone هو الطريقة الوحيدة للحصول على إصلاحات الأمان هذه، إنها مجانية تمامًا وعادة ما يستغرق تثبيتها دقائق فقط، ويمكن أن ينقذك من الهجمات الكبيرة في المستقبل.كيفية تحديث جهاز iPhone الخاص بكأولاً ، تأكد من نسخ iPhone احتياطيًا عبر iCloud.ثم انتقل إلى الإعدادات> عام واختر تحديث البرنامج.الآن حدد تحديث البرنامج لتثبيته.ربما تم تنزيل التحديث بالفعل، إذا لم يكن كذلك ، فستحتاج إلى تنزيله أولاً.ثم أدخل رمز المرور الخاص بك وانقر فوق التثبيت الآن.إذا كنت تقوم بتشغيل iOS 15.6 ، فأنت تستخدم أحدث إصدار من البرنامج.يمنحك هذا أفضل حماية ضد أي هجمات اختراق.