آبل تصدر تحديثًا هامًا ..إصلاح 37 مشكلة..

قالت شركة آبل "هناك تحديث مهم يجب عليك تثبيته، أو أنك تعرض نفسك للخطر، في كثير من الأحيان، نصدر تحديثًا رئيسيًا مصممًا للحفاظ على سلامتك، وهذا بالضبط ما يفعله تحديث iOS 15.6 الجديد".
أضافت يعمل على إصلاح 37 عيبًا، بما في ذلك مشكلة واحدة قد تسمح لتطبيق ما بتنفيذ التعليمات البرمجية للوصول إلى عمق الوصول إلى جهاز iPhone الخاص بك".
تابعت "من الجيد تثبيت تحديثات iOS في أسرع وقت ممكن، حيث يقدمون بشكل عام ميزات جديدة رائعة لتستمتع بها، لكنها غالبًا ما تتضمن تحديثات أمنية تعمل على إصلاح الأخطاء التي يمكن للقراصنة استغلالها.
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