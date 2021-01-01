يستعدون الرواد الروس لتنفيذ مهمة جديدة في الفضاء المفتوح

أعلن رائد الفضاء الروسي، أوليغ أورتيوموف أن الطاقم الروسي على متن المحطة الفضائية الدولية يستعد لتنفيذ مهمة جديدة في الفضاء المفتوح.
وفي مقابلة صحفية قال ماتفييف: "المهمة الجديدة في الفضاء المفتوح في إطار البرنامج الفضائي الروسي من المفترض أن تجري في 17 أغسطس الجاري، ويتم التحضير حاليا لهذه المهمة، وأقوم مع زميلي دينيس ماتفييف بتجهيز بزات Orlan-MKS التي سنستخدمها، وإعداد بطاريات تلك البزات".
وتبعا للمعلومات التي أوردتها مؤسسة "روس كوسموس" فإن "أوليغ أورتيوموف ودينيس ماتفييف التابعين لها من المفترض أن يخرجا من المحطة إلى الفضاء المفتوح في مهمة ستستمر 6 ساعات و46 دقيقة، وخلال هذه المهمة سيقوم الرائدان بتثبيت كاميرات جديدة على السطح الخارجي للمحطة، كما سيقومان بتوصيل أداة تحكم خارجية إضافية على المحطة".
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