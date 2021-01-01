تعرف عليها.. طريقة سهلة لحساب صلاتك الفائتة منذ سنوات



طريقة سهلة لحساب صلاتك الفائتة طريقة سهلة لحساب صلاتك الفائتة



كيف أحسب صلاتي الفائتة .. الكثير من الناس يفوتهم الصلاة إما لعذر أو بغير عذر ، ولا يوجد شخص إلا وقد جاءته فترة من الزمن قصيرة أو طويلة وإلا قطًع في صلاته بسبب الوسواس أو بسبب الملل من الطاعة ، المهم أنه عندما يستفيق ويعود إلى صوابه يفكر في كيفية أداء هذه الصلاة الفائتة ، لتحسين علاقته بالله وأداء مع عليه من دين لأن الصلاة الفائتة ديّن في رقبة صاحبه إلى أن يؤديها .



وفي هذا الإطار ورد سؤال الى دار الإفتاء يقول صاحبه: هل تكفي التوبة والاستغفار عن قضاء الصلاة الفائتة وكيف أقضي ما عليّ؟.



أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التوصل الاجتماعي فيسبوك .

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وأجاب "عبدالسميع" قائلًا": إن أداء الصلاة الفائتة تكون بأن يصلى الإنسان ما فاته من صلوات، فإن فاته الظهر وأذن للعصر فيصلى الظهر ثم العصر ، أما إذا فاته 3 صلوات أى ظهر وعصر ومغرب وأذنت العشاء فبعض المذاهب تشترط الترتيب بين الصلوات، إلا أن مذهب الشافعية لا يشترط الترتيب فيمكن للإنسان أن يقضى هذه الصلوات بعد العشاء.وتابع: إذا فاته أكثر من 3 صلوات أى 5 صلوات فمذهب الشافعية: يقول لا مانع من أن تقضي كل صلاة مع وقتها مع الفجر فجر ومع الظهر ظهر ومع العصر عصر وهكذا، أما إن كانت فاتته صلوات كثيرة فيقضى مع كل صلاة صلاة لمدة عام حتى يغلب على ظنه أن قضى ما عليه من صلوات.هل عدم الخشوع يبطل الصلاة ؟قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إن حديث النفس ولو طال في الصلاة لا يبطلها، وإن عروض الفكر للمصلي في أثنائها لا يؤثر في صحتها ولكنه يكره.وأوضح «عويضة» في تصريح له، أن الاستغفار عقب الصلاة يجزئ عن عدم خشوعنا أثناء أداء الفريضة، مؤكدًا أنه يجب علينا عدم إعادة الصلاة التي لم نخشع فيها، مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «أنه نهى عن إعادة الصلاة في يوم مرتين».. أخرجه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.