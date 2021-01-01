جي إم سي كانيون 2023 الجديدة

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جي إم سي كانيون 2023

كشفت جي إم سي عن صور تشويقية لسيارتها القادمة كانيون 2023، والتي ستنضم لمنافسة سيارات البيك أب المتوسطة عند وصولها,

لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل تقنية مع إعلانها، ولكن بما أن السيارة مرتبطة هندسياً بسيارة شيفرولية كولورادو 2023 فإن ذلك يبرر قول جي إم سي أن كانيون 2023 ستتمتع “بموقف أعلى وأوسع يتم رفعه في المصنع للحصول على أفضل خلوص أرضي”.

كذلك، يتوقع أن تحصل السيارة على محرك 4 سلندر 2.7 لتر توربو بـ3 مخرجات قوة مختلفة تصل لـ310 حصان، ويتوقع أيضاً أن تحصل السيارة على فئة فاخرة وقوية تحت شعار دينالي.

المصدر: سعودى شفت

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