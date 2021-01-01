يطرح وكيل لادا جرانتا 2023 في مصر



جرانتا 2023 جرانتا 2023

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان شركة الأمل وكيل سيارات لادا الروسية عن تقديم موديل 2023 من سيارتها لادا جرانتا في سوق السيارات المصري، حيث تم طرح هذا الموديل بالأسعار التالية:



- فئة أولى ناقل يدوي بسعر رسمي 215 ألف جنيه.



- فئة ثانية بناقل أوتوماتيكي بسعر رسمي 245 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة E2 بناقل أوتوماتيكي بسعر رسمي 250 ألف جنيه.ويتم تقديم الفئات الثلاثة من السيارة بالتجهيزات التالية:فئة أولى (ناقل يدوي):- محرك 4 اسطوانات 1600 سي سي بقوة 87 حصان وعزم 140 نيوتن متر.- ناقل يدوي 5 سرعات.- جر أمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- وسائد هوائية أمامية.- تكييف هواء.- زجاج كهربائي أمامي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 14 بوصة.- فئة ثانية E1 (ناقل أوتوماتيكي):- محرك 4 اسطوانات 1600 سي سي بقوة 98 حصان وعزم 145 نيوتن متر.- جر أمامي.- ناقل أوتوماتيكي 4 سرعات.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مرايات جانبية كهربائية.- وسائد هوائية أمامية.- تكييف هواء.- زجاج كهربائي أمامي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 14 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية.- مرايات جانبية كهربائية.- فئة ثالثة E2 الجديدة (ناقل أوتوماتيكي):وتشمل تجهيزات الفئة السابقة مضافا إليها:- وسائد هوائية.- نظام المكابح المانع للانغلاق ABS.- 4 زجاج كهرباء (أمامي وخلفي).- وحدة رفع الزجاج بالريموت.- قل مركزي للسيارة (سنتر لوك).- نظام إنذار شامل.- مصابيح ضبابية امامية.- تكييف أوتوماتيكي باللمس.- عزل أفضل للسيارة.- المحرك متوافق مع المعايير الأوروبية للانبعاثات Euro 5.