سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022 في مصر

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واصل سعر الذهب اليوم في مصر، الأربعاء 3-8-2022، ارتفاعه على نفس أسعار الأمس الذي شهد هبوطا مفاجئا لسعر الذهب ثم ارتداد للأعلى، متأثرًا بتداولات البورصة العالمية.





أسعار الذهب اليوم ارتفعت بسبب ارتفاع الذهب عالميًا نتيجة ظهور علامات ضعف النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب الملاذ الآمن



تداولات سعر الذهب اليوم

شهدت تداولات الأعيرة ارتفاعًا في سوق الذهب، حيث صعد سعر الذهب عيار 24 الأقل إقبالاً بين المصريين، 5 جنيهات للجرام، وزاد عيار 21 في السوق المحلي، بنحو 4 جنيهات للجرام، وصاحبه في الارتفاع سعر الذهب عيار 18 حيث صعد 4 جنيهات للجرام.

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أسعار الذهب فى مصر اليومأسعار الذهب في مصر تتداول بسعر 1185 جنيها للجرام عيار 24 الأقل إقبالاً عند الشراء، و1170 جنيهًا عند البيع.أسعار الذهب عيار 21 الأكثر انتشار ًا في مصر سجل عند الشراء 1037 جنيهًا، و1027 جنيهًا عند البيع.سعر جرام الذهب عيار 18 سجل عند الشراء 889 جنيها و879 جنيهًا عند البيع.سجل عيار 14 في سوق الذهب عند الشراء 693 جنيها، مقابل 673 جنيهًا عند البيع.وسجل سعر جنيه الذهب 8296 جنيها، غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.في سوق الذهب، تختلف أسعار البيع عن الشراء، على عكس ما يفترض أن يكون وهو سعر الذهب للشراء نفس سعر الذهب للبيع، ولكن بين التجار في السوق يسود عرف تفاوت في سعر الذهب بين البيع والشراء، ويتراوح هذا التفاوت بين 10 و20 جنيهًا للجرام، وذلك حسب حالة قطعة الذهب ومكان المحل، وقيمة المصنعية.سعر الذهب في مصر الآنسعر الذهب عيار 18 سجل نحو 889 جنيهًا.سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 1037 جنيهًا.سعر الذهب عيار 24 سجل نحو 1185 جنيهًا.سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 693 جنيهًا.سعر جنيه الذهب سجل نحو 8296 جنيهًا.أسعار الذهب في الدول العربية اليومأسعار الذهب في الدول العربية، واصلت ارتفاعاتها منذ بداية تداولات الثلاثاء 2 أغسطس 2022 بسبب ارتفاع سعر الذهب أثناء تداولاته منذ بداية الأسبوع في البورصة العالمية، وسجلت أسعار الذهب وقت كتابة هذا التقرير 1774.34 دولار للأوقية.سعر الذهب في الإماراتسعر الذهب عيار 24 يسجل 207.55 درهمسعر الذهب عيار 22 يسجل 190.25 درهمسعر الذهب عيار 21 يسجل 181.61 درهمسعر الذهب عيار 18 يسجل 155.66 درهمسعر الذهب عيار 14 يسجل 121.07 درهمسعر الذهب في الكويتسعر الذهب عيار 24 سجل 17.34 دينارسعر الذهب عيار 22 سجل 15.89 دينارسعر الذهب عيار 21 سجل 15.17 دينارسعر الذهب عيار 18 سجل 13 دينارسعر الذهب عيار 14 سجل 10.27 دينارسعر الذهب في السعوديةسعر الذهب عيار 24 سجل 212.07 ريالسعر الذهب عيار 22 سجل 194.40 ريالسعر الذهب عيار 21 سجل 185.57 ريالسعر الذهب عيار 18 سجل 159.06 ريالسعر الذهب عيار 14 سجل 123.71 ريالأسعار الذهب عالمًياارتفعت أسعار الذهب الفورية خلال تعاملات الأمس إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من شهر بنسبة ارتفاع بلغت أكثر من 0.4? تقريبًا حيث سجلت 1784 دولار للأوقية.وقد تم تداول عقود الذهب الآجلة المنتهية في ديسمبر بما يزيد عن 0.4?، واقتربت من الاختراق فوق 1800 دولار.سعر الذهب عالميًا ارتفع وكان وراء ارتفاعه تراجع الدولار الذي سهل على الذهب تحقيق المزيد من المكاسب، بفضل انخفاضه.وقد وجد سعر الذهب العالمي دعم أيضا بسبب ضعف بعض البيانات الاقتصادية مؤخرا، وظهور تباطؤ نشاط التصنيع في منطقة اليورو، وانكماش غير متوقع للاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني.بيانات مهمةويصدر يوم الجمعة المقبل، تقرير الوظائف الأمريكية الشهري ويحظى هذا التقرير بأهمية ومتابعة وثيقة من المستثمرين، بحثًا عن مدى تأثيره المحتمل على خطط رفع أسعار الفائدة، وتشديد السياسة النقدية.