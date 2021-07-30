أسعار الحديد فى مصر اليوم. ترقب الأسواق لإعلان المصانع أسعار أغسطس

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الحديد

تترقب أسواق التجزئة إعلان أسعار الحديد والصلب لشهر اغسطس 2022 وسط توقعات بإمكانية هبوط محدود في سعر طن الحديد بالسوق المصري ، في ظل توقعات بنك "جولدمان ساكس" هبوط سعر خام الحديد 70 دولاراً و85 دولاراً للطن، على التوالي، من 90 دولاراً و110 دولارات للطن خلال الفترة من 3 إلى 6 أشهر القادمة

ينشر اليوم السابع متوسط أسعار الحديد والصلب فى المصانع بتداولات اليوم، وذلك مع استقرار سعر الحديد منذ مطلع الشهر الجارى عقب خفض الأسعار بحوالى 500 جنيها فى الطن.

اسعار الحديد اليوم..
سعر طن حديد عز 17670 جنيهًا
سعر السويس للصلب 17570 جنيها
سعر بيشاى للصلب 17500 جنيها
حديد المصريين 17570 جنيها
الجيوشى للصلب 17300 جنيه للطن.
حديد الجارحى 17300 جنيها
حديد المراكبى 17550 جنيهًا
مصر ستيل 17450 جنيهًا للطن

وارجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، تواصل التراجع فى أسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية مطلع الشهرالماضي، إلى الهبوط الملحوظ فى أسعار خام البيلت بالبورصات والأسواق العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية، حيث يسجل سعر الطن حاليًا من خام البيلت 570 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

المصدر: اليوم السابع

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