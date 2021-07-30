بجلسة الثلاثاء ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة .. ورأس المال يصعد بـ4.9مليار جنيه

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 4.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 635.750 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 9442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 1728 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 11622 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3816 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2725 نقطة.

المصدر: اليوم السابع

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