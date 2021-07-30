تحقق قناة السويس أعلى إيراد شهري في تاريخها: سجلت 704 ملايين دولار

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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، أن قناة السويس حققت أعلى إيراد شهري في شهر يوليو الماضي بالتزامن مع تحقيق أعلى حمولة صافية.



وبحسب بيان رسمي لهيئة قناة السويس، فان إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022، سجلت أرقامًا قياسية جديدة محققة أعلى حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة بحمولة 125.1 مليون طن مما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ 704 ملايين دولار.



رئيس هيئة قناة السويس: عبور 2103 سفن في شهر

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، إن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو 2022 شهدت عبور 2103 سفن من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 433 سفينة بنسبة زيادة قدرها 25.9%.

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وتابع «ربيع»: بلغ إجمالي الحمولات الصافية 125.1 مليون طن مقابل 105.8 مليون طن خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 19.3 مليون طن بنسبة زيادة بلغت18.2%.وقال إن عائدات قناة السويس خلال شهر يوليو من العام الميلادي 2022 سجلت 704 مليون دولار، مقابل 531.8 مليون دولار خلال شهر يوليو من العام الماضي بفارق 172.2 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 32.4%.وأشار رئيس الهيئة إلى ما رصدته التقارير الملاحية خلال شهر يوليو 2022، من طفرة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي.زيادة في عدد ناقلات البترولوقال «ربيع»، إن القناة شهدت ارتفاع أعداد ناقلات البترول بنسبة 60.2 % لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات البترول على الإطلاق قدره 153 مليون دولار.كما زادت أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 31% لتحقق أعلى إيراد شهري لناقلات الغاز الطبيعي المسال على مدار تاريخ القناة قدره 52 مليون دولار، فيما زادت سفن الصب بنسبة 21% محققة أعلى إيراد شهري لسفن الصب في تاريخ القناة قدره 121 مليون دولار.وزادت معدلات عبور سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 8.8% محققة ثان أعلى إيراد شهري لها قدره 314 مليون دولار.وبحسب إحصائيات الملاحة خلال شهر يوليو سجلت القناة يوم 29 يوليو الماضي أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة وثان أعلى حمولة صافية يومية في تاريخ القناة، حيث عبرت قناة السويس في ذلك اليوم 85 سفينة من الإتجاهين، بإجمالي حمولات صافية يومية قدرها 5.6 مليون طن، محققة أعلى إيراد يومي في تاريخ القناة قدره 31.8 مليون دولار.