الجواهر الخفية في الشرق الأوسط..بينها بحيرة البرلس..



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

يعتبر الشرق الأوسط معينًا لا ينضب أبدًا إذا كان الحديث يتعلق بالجواهر الخفية، فالمنطقة ذاخرة بمجموعة من الشواطئ الخلابة، ولكن ماذا عن بحيرات المنطقة؟ طرح موقع سكووب إمباير هذا السؤال في سياق البحث عن وجهات رومانسية مثالية في الشرق الأوسط وبحيرات رائعة الجمال

بحيرة الملح، أبو ظبي

يمكن العثور على مسطح مائي رائع يحتوي على أكثر من 250 نوعًا من النباتات والطيور على بعد 40 دقيقة خارج مدينة أبوظبي على طريق العين السريع وقد نمت محمية الوثبة، التي كانت في السابق عبارة عن مسطح ملحي ساحلي، لتصبح بحيرات طبيعية ومن صنع الإنسان تدعم بقاء العديد من أنواع الحياة البرية في أبوظبي. بمجرد وصولك، هناك قناتان ضخمتان من صنع الإنسان بمياه خضراء زمردية على جانبي الطريق مغطاة بالكامل بالملح، مما يعطي هوامش المياه مظهر غطاء شبيه بالثلج ومن غير المعروف كيف ينمو فطر عيش الغراب المالح غير العادي في خندق من صنع الإنسان في مشهد لا يراه المرء في حياته كثيرًا.



بحيرة البرلس ، مصر

تعتبر بحيرة البرلس، وهي بحيرة مائية في محافظة كفر الشيخ، ثاني أكبر بحيرة في مصر وقال التقرير إن أكثر من 460 كيلومترًا مربعًا منها تعتبر منطقة محمية طبيعية وتعد البحيرة معلمًا طبيعيًا وتاريخيًا على حد سواء حيث مدينة البرلس القديمة مغمورة تحت سطحها وبسبب المستنقعات المالحة والسهول الرملية، فهي تحتوي على أسرار التاريخ، والبحيرة هي موطن لمئات الأنواع المختلفة من الأسماك والطيور والزواحف والثدييات.

البحيرات الوردية، عمان

قد يشك المرء أنه في عمان عندما يقف بالقرب من البحيرات الوردية، والقليل من الناس من خارج عمان يعرفون هذه البحيرات الخلابة، والتي لا تبعد سوى مسافة قصيرة بالسيارة عن العاصمة مسقط وتقع هذه البحيرات الوردية على وجه التحديد على بعد 300 كيلومتر جنوب مسقط في ولاية جالان بني بو علي في جنوب الشرقية. ويعد ساحل جالان ، الذي يمتد لمسافة 180 كيلومترًا تقريبًا ، موطنًا لبعض مناطق الجذب السياحي الأكثر شهرة في سلطنة عمان. هنا ، يمكن للزوار التخييم ، والمشي ، وتسلق الجبال ، وحتى مشاهدة مجموعة متنوعة من الطيور المهاجرة، بما في ذلك طيور النحام الوردي ولذلك إذا كنت تخطط لمغامرة في عمان في أي وقت قريب، فهذه الوجهة هي الوجهة المثالية للاستمتاع بالمناظر الخلابة وأجواء البحر المنعشة.