اعرف القصة..سلحفاة عملاقة تعطل قطارات نورفولك البريطانية 90 دقيقة..

توقفت القطارات فى نورفولك، بسبب إصابة سلحفاة عملاقة على السكة الحديد، والتى كانت ثقيلة للغاية بحيث لا يمكن رفعها، لإعادة حركة القطارات إلى طبيعتها، وتسببت السلحفاة في توقف القطارات بجنوب شرق إنجلترا، حيث غردت شركة سكة حديد أنجليا الكبرى، بأن القطارات بين مدينة نورويتش ومطار ستانستيد توقفت لأكثر من ساعة بسبب السلحفاة، كما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه تم رصد السلحفاه على الخط المتجه إلى كامبريدج قبل الساعة الواحدة ظهرًا، أمس الاثنين، مع وجود ثقب في قوقعتها بعد أن صدمها قطار.
وحسب تقرير لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نشرت ديان أكيرز، إحدى ركاب القطار المتجه إلى نورويتش، صورة للسلحفاة واقفة على المسار بعد الظهر بقليل، فيما قالت شركة القطارات إنها "ما زالت حية ولكنها مصابة"، حيث تحتوى قوقعة السلحفاة على جرح كبير في الأعلى، وكتبت أكيرز عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، لم أصدق عيني لأكون صادقة.
فيما أفاد مستشار عملاء شركة السكة الحديد، أنه تم التأكد من إصابة السلحفاة وتم نقلها إلى فريق متخصص من الأطباء البيطريين لتلقي العلاج، وقالوا: "تم إبلاغنا بأنه سيتماثل للشفاء التام".
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