يكشف خبير أثري سر بناء معابد الشمس بمنطقة "أبو صير"

قال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات د.أحمد عامر إن أهم ما يميز عصر الأسرة الخامسة هو إقامة معابد خاصة للشمس في منطقة أبوصير علي مقربة من أهرام تلك الأسرة، وقد زال أكثرها، ولا نعرف شيئًا عنها الا من أسماء كهنتها، وقد عُثر علي معبدين منهما أشهرهما وأكملها معبد الملك "ني_وسر_رع" وهو المعروف باسم "أبوغراب".
وأضاف أن أهم ما فيه المسلة الضخمة التي كانت تقوم في فناء مفتوح وأمامها مائدة قرابين ضخمة وعلي مقربة منها مكان لتقديم القرابين المذبوحة، وحجرات غطيت جدرانها بنقوش هامه فيها مناظر تمثل فصول السنه الثلاثة، وتم العثور علي معبد "أوسر_كاف" عام 1955م ولكنه كان مخرب تمامًا، ولم يظهر فيه من النقوش الا القليل جدًا، ويلوح أن تقليد إقامة هذه المعابد قد إنقطع في أواخر هذه الأسرة.
وأشار "عامر" إلي أنه من الغريب أن العناصر المعمارية في معبد الشمس قد تكون هي التي درسناها من قبل لمعابد الأهرام، ويلاحظ أن معابد الشمس في الأسرة ذات طابع معين وطراز خاص يختلف عن الطراز التي درسناها من قبل بالنسبة لأوائل الأسرات، وتختلف أيضًا عن طراز معابد الآلهة في عصر الدولتيين الوسطي والحديثة، فهي فريدة في طرازها، إذ ينقص معابد الشمس "رع" ما يعتبر أهم شئ وأكثر قدسية من معابد العصور التالية، والمقصود بذلك تمثال الإله المحجوب في غرفة قدس الأقداس المظلمة، ولكن طراز معبد الشمس المعماري يتفق في نفس الوقت والغرض من بناء المعبد لعبادة الشمس، وهي العبادة التي كانت تؤدي طقوسها والشمس مشرقة في وضح النهار.
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