صميمات مبتكرة لتزيين غرف الأطفال



لتزيين غرف الأطفال لتزيين غرف الأطفال



كل أم تريد أن تجعل غرفة ابنها الصغير مصممة بشكل جميل ومبهج وتكون مبتكرة بشكل كبير مع الإحساس بالمرح مما يشعر الطفل بالأمان، مثل وضع نجوم مضيئة وزخارف ورسومات كرتونية يحبها، ويوجد عدة أفكار بسيطة ومبتكرة يمكن لأى أم اتباعها حتى تضمن ديكور مختلف لغرف الأطفال بأن تكون ذات شكل جذاب ورائع وعصرى، وفقاً لموقعhgtv".



الخزانة

يمكن للأم مساعدة الطفل أن تبقى غرفته منظمة عن طريق استخدام خزانة ومقاعد ورفوف، حتى يتم حفظ بها كل ما يهم الطفل وعمل صناديق خاصة لوضع اللعب والأشياء الأخرى حتى يتم حمايتها من الضياع.



حروف مضيئة

قد تحرص الأم على شراء بعض الحروف المضادة للطلاء من أحد المتاجر والتي تسمح بالتوهج في الظلام، ويمكن رسم النجوم والقمرعلى سقف غرفة الطفل أو رسم شكل المدينة على حائط الغرفة مما يجعل الطفل متحمس لإطفاء النور للاستمتاع بشكلها في المساء.

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وجود السبورةيمكن عمل رسومات فنية عن طريق عمل طلاء حائط بشكل السبورة ويمكن طلاء السبورة باللون المحبب فيه وعمل رسومات فنية يحبها الطفل.ملصقات الجدرانإن ملصقات الجدران أصبحت قابلة للإزالة وغير مكلفة، مما يجعلها سهلة أن يتم توافرها في غرفة الطفل، ويمكن جعل الطفل يستمتع بتزيين غرفته بطريقة تعلم مما يمكن عدم إصلاحها فيما بعد.تجميع الصوريمكن عمل صور للطفل مختلفة من صور المدرسة وأعياد الميلاد والذكريات الجميلة، ويمكن تجميعها بسهولة ويمكن تعليقها بخيوط أمام النافذة أو قصها في خيوط على الحائط، بقطع مغنطيسية فورية.تصميم فنى على الحائطيمكن للأم أن تحصل على بعض من الفلين القابل للتقشير ويمكن قصها بأي شكل ويمكن نزع الغطاء ووضعه على الحائط للحصول على مساحة تثبيت ويمكن عمل تصميم متقن، فيمكن استخدام ورق شفاف وجهاز عرض.بصمة اليديمكن للأم عمل بصمة من مخطط النمو التقليدي ببصمة الطفل كل فترة، عن طريق استخدام طلاء مائي غير سام لوضع بصمة الطفل عليها مما يجعلها تراقب نمو الطفل بسهولة ومتعة.إضاءة مخصصةيمكن للأم أن تضمن وجود إضاءة مخصصة في غرفة الطفل، لأن الإضاءة العامة هامة لأنها تمكن الطفل أن يقرأ رواية مصورة عن طريق تلك الأنوار أو حتى تساعد الطفل عند النهوض من النوم أن يجد طريقه للوصول للحمام في الليل.