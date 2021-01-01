تعرف على البرامج الدراسية بـ الجامعة البريطانية وأسعارها



الجامعة البريطانية الجامعة البريطانية



يتساءل طلاب الثانوية العامة 2022، عن البرامج الدراسية وأسعار الجامعات الخاصة فى مصر وذلك مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة، وفيما يلى يرصد " اليوم السابع قائمة البرامج المتاحة الجامعة البريطانية حيث تضم الجامعة البريطانية في مصر، 11 كلية وهي كليات الهندسة، هندسة الطاقة والبيئة، طب الأسنان، التمريض، القانون، الاتصال والإعلام، الفنون والتصميم، الصيدلة، علوم الحاسب ونظم المعلومات، الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، الآداب والإنسانيات.



وفيما يلى قائمة برامج وأسعار الدراسة ببرامج كليات الجامعة البريطانية بخلاف نسب الخصومات والمنح التي تقررها الجامعة لطلاب الثانوية العامة وفقا للمجموع ، وبخلاف الرسوم الإدارية.



• كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال وتبلغ أسعار الالتحاق بالكلية 93500 جنيه، وتضم 3 أقسام رئيسية وهي:

(العلوم السياسية_ الاقتصاد_ إدارة الأعمال)



ويضم قسم إدارة الأعمال التخصصات التالية ( المحاسبة والتمويل _ التسويق _ إدارة الموارد البشرية_ الأعمال الدولية _ ريادة الأعمال والاستدامة ).



• كلية علوم الحاسب ونظم المعلومات 78500 ألف جنيه، وتضم التخصصات التالية :

( علوم الحاسب_ نظم المعلومات_ هندسة البرمجيات_ شبكات الحاسب_ الذكاء الاصطناعي).



• كلية الهندسة 108500 ألف جنيه وتضم التخصصات التالية :

( الهندسة الكهربائية والاتصالات_ هندسة الميكانيكا_ الهندسة المعمارية _ الهندسة المدنية_ هندسة الحاسب _ الهندسة الكيميائية _ هندسة وإدارة التشييد _ هندسة الميكاترونس والروبوت).



• كلية طب الأسنان 170000 وتضم تخصص طب وجراحة الفم والاسنان .

• كلية الاتصال والإعلام 88500 وتضم التخصصات التالية :

(الصحافة والإعلام الجديد_ الإذاعة والتلفزيون_ الاتصالات التسويقية المتكاملة_ السينما ودراسات الإعلام).



• كلية الآداب والإنسانيات التخصصات التالية :

(علم النفس 63500 _ اللغة الإنجليزية وآدابها 50500 _ اللغة الصينية 50500 ألف جنيه ) .

• كلية هندسة الطاقة والبيئة 78500 وتضم التخصصات التالية :

(هندسة الطاقة الميكانيكية المتجددة _ هندسة الطاقة الكهربية المتجددة _ هندسة الكيمياء الحيوية _ هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز _ الهندسة المعمارية البيئية المستدامة) .



• كلية الفنون والتصميم 108500 وتضم التخصصات التالية :

( الفنون الجميلة_ الرسم والوسائط _ الموضة والنسيج _ التصميم المعماري ).

• كلية الصيدلة وتضم التخصصات التالية :

(الصيدلة فارم دي 105 ألف جنيه _ الصيدلة فارم دي الإكلينيكية 115 ألف جنيه) .



• كلية القانون 53500 ألف جنيه وتمنح درجة البكالوريوس في القانون

• كلية التمريض 25250 ألف جنيه وتمنح درجة البكالوريوس في التمريض.

