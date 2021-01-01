طريقة عمل مكرونة البيتزا في الفرن

تعتبر طريقة عمل مكرونة البيتزا من ألذ الأكلات التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، فهي من أشهر المعجنات العالمية اللذيذة التي يشتهر بها الإيطاليون، ويمكن تحضير هذه الوصفة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وبنفس المذاق التي يمكن شرائه من الخارج .
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل مكرونة البيتزا، وهي أحد أشهر الأكلات الإيطالية ، والتي يمكن تحضيرها في المنتزل في أقل وقت ففلن تتعدى وقت طهيها وتحضيرها سوى ساعة واحدة لتكون جاهزة تماما، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
مقادير طريقة عمل معكرونة البيتزا :
500 جرام مكرونة
1 صدر دجاج منزوع الجلد ومقطّع مكعبات
2 بصل متوسطة الحجم مقطعة مكعبات
1 مكعب مرقة دجاج
1 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغير فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة كاتشب
1 كوب عصير طماطم
1 كوب جبن موزاريلا
1 كوب زيتون مقطع شرائح
5 كوب ماء للسلق
4 ملعقة كبيرة زيت
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