طريقة عمل مكرونة البيتزا في الفرن



مكرونة البيتزا في الفرن مكرونة البيتزا في الفرن



تعتبر طريقة عمل مكرونة البيتزا من ألذ الأكلات التي يقبل على تناولها الكبار والصغار، فهي من أشهر المعجنات العالمية اللذيذة التي يشتهر بها الإيطاليون، ويمكن تحضير هذه الوصفة في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، وبنفس المذاق التي يمكن شرائه من الخارج .





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل مكرونة البيتزا، وهي أحد أشهر الأكلات الإيطالية ، والتي يمكن تحضيرها في المنتزل في أقل وقت ففلن تتعدى وقت طهيها وتحضيرها سوى ساعة واحدة لتكون جاهزة تماما، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..





مقادير طريقة عمل معكرونة البيتزا :

500 جرام مكرونة

1 صدر دجاج منزوع الجلد ومقطّع مكعبات

2 بصل متوسطة الحجم مقطعة مكعبات

1 مكعب مرقة دجاج

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغير فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة كاتشب

1 كوب عصير طماطم

1 كوب جبن موزاريلا

1 كوب زيتون مقطع شرائح

5 كوب ماء للسلق

4 ملعقة كبيرة زيت

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طريقة عمل معكرونة البيتزا :- يوضع في قدر كبير الماء، ونرش ملح وملعقة من الزيت، ونترك الماء حتى يصل إلى مرحلة الغليان ثم نضع المكرونة ، ونتركها حتى يتم سلقها جيّدًا.- نضع الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ويضاف البصل المقطّع حتى يذبل، ثم يضاف صدر الدجاج المقطع.- نقوم بإضافة البهارات على الدجاج كالملح، الفلفل الأسود، مكعب مرقة الدجاج، ثم نحرك جيّدًا، ونصع بعد ذلك الكاتشب وعصير الطماطم ونترك هذا الخليط على النار لمدّة 10 دقائق.- نضع المكرونة المسلوقة في صينية كبيرة الحجم، ثم نسكب عليها خليط الدجاج وصلصة الطماطم، ونقلب جيّدًا حتى تتجانس المكوّنات.- نقوم برش على وجه صينية مكرونة البيتزا شرائح الزيتون وجبن الموزاريلا، ثم ندخلها إلى الفرن ونشغل الشواية حتى تذوب الجبنة، ومن ثم نقوم بتقديمها في طبق التقديم.