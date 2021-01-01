طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل

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من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل؟ انتهت مهلة كاف وما زال الأمر معلقا رغم إعلان اتحاد الكرة عن ترشيحاته للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إرسال أسماء كلا من الزمالك والأهلي للمشاركة بدوري أبطال إفريقيا، وبيراميدز وفيوتشر للمشاركة بـ الكونفدرالية الإفريقية، وذلك يوم 7 يوليو الماضي.

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مصدر من اتحاد الكرة كشف لـFilGoal.com صباح اليوم الثلاثاء، بأن كاف أرسل لاتحاد الكرة خطابا، استفسر فيه عن معايير اختيار الأندية المصرية المشاركة في بطولات إفريقيا في الموسم المقبل.وكان رد اتحاد الكرة حسب المصدر ذاته، بأن اختيارات اتحاد الكرة نهائية ولا رجعة فيها. (طالع التفاصيل)ما الجديد؟اتجه FilGoal.com إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لمعرفة موقف ترشيحات اتحاد الكرة، وهل ستٌقبل أم تٌرفض.قال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "ترشيحات اتحاد الكرة المصري قد تُرفض إذا وجدنا بأنا ليست مستندة إلى لائحة أقرها الاتحاد المصري رسميا قبل بداية الموسم".هذا ما انفرد به FilGoal.com كذلك في وقت سابق. (طالع التفاصيل)المصدر أتبع "سيكون أمام الاتحاد المصري لكرة القدم طريقان لتحديد ممثلي مصر في الموسم المقبل. الحل الأول هو اعتماد نفس أسماء فرق الموسم الماضي للمشاركة في الموسم المقبل".في تلك الحالة سيشارك الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا. وسيشارك المصري وبيراميدز في الكونفدرالية الإفريقية.المصدر أكمل "الحل الثاني سيكون بأن يتقدم اتحاد الكرة بطلب لتأجيل موعد إرسال الأسماء إلى يوم 30 أغسطس الجاري، مع كتابة تعهد بعدم تكرار هذا الموقف بداية من الموسم المقبل، وسيكون اعتماد هذا الحل مرهونا بموافقة كاف على الطلب".في تلك الحالة، ما فرص موافقة كاف على طلب اتحاد الكرة؟أعلن الاتحاد الإفريقي يوم 24 يونيو الماضي، تأجيل انطلاقة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد 2022/2023 إلى 9 سبتمبر المقبل بدلا من أغسطس.لكن متى تقام قرعة البطولة؟ قال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "حتى الآن لم نحدد موعدا نهائيا لإقامة قرعة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، لكن النية تتجه إلى إقامتها منتصف أغسطس الجاري بعد نهاية فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لـ كاف المقرر له 10 أغسطس الجاري في تنزانيا".واستدرك "إذا وافقت إدارة كاف على طلب اتحاد الكرة بتأجيل إرسال أسماء الفرق، فقد نؤجل وقتها موعد القرعة إلى نهاية أغسطس، أو أن تقام منتصف الشهر مع كتابة (ممثل مصر 1 وممثل مصر 2 بدلا من أسماء الفرق في مراسم القرعة".هنا ستبقى المشكلة الأخرى. كيف ستقيد الفرق المصرية في تلك الحالة لاعبيها للمشاركة في البطولتين؟ القيد الإفريقي بدأ بالفعل يوم 1 أغسطس وينتهي يوم 15 أغسطس حسب إعلان كاف الرسمي.عن هذا الأمر، قال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "بعض اتحادات شمال إفريقيا تقدموا بطلبات بالفعل لتأجيل نهاية فترة القيد الأولى إلى يوم 30 أغسطس بدلا من يوم 15. إذا اعتمد كاف تأجيل الموعد النهائي لإرسال الفرق إلى يوم 30 أغسطس، فقد يوافق على مد القيد كذلك إلى 30 أغسطس أو أن يفتح القيد للفرق المصرية وقتها استثناء".ويبدأ الموسم الكروي الإفريقي الجديد يوم 9 سبتمبر المقبل بالأدوار التمهيدية، على أن ينتهي بالمباراة النهائية خلال الفترة من 2 إلى 11 يونيو المقبل، ومع عودة نظام المباراتين ذهابا وإيابا لنهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بدلا من المباراة الواحدة.