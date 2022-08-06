كيف يجري تصحيح اختبارات القدرات بالجامعات التكنولوجية

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تنسيق الجامعات 2022….أصبحت الجامعات التكنولوجية من اكثر الجامعة التى بدأت طلاب تنسيق الجامعات 2022، فى السؤال عنها والاستفسار عن جميع الاسئلة المتعلقة بيها وعن اختبارات القدرات وكيف يتم تصحيها ونوعية الاسئلة، وذلك بفعل أن الجامعات التكنولجية جامعات حديثة العهد لم يمرعلى إنشاءها سوى ثلاثة اعوام فقط.



تنسيق الجامعات 2022…قال الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الجامعة تواصل إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالجامعة لطلاب الثانوية العامة 2022.



تنسيق الجامعات 2022

وأضاف الديب، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن شرط القبول للدخول للجامعة لطلاب تنسيق الجامعات 2022، هو اجتياز اختبار القدرات المؤهلة للالتحاق بالجامعات التكنولوجية، وأن يكون مجموع الطالب مطابقا لمتطلبات التنسيق.

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تنسيق 2022.. تعرف على قائمة الجامعات التكنولوجيةواوضح أن اختبار القدرات تنسيق الجامعات 2022 يتكون من 50 سؤالاً 10 أسئلة بنظام الصح والخطأ، و40 سؤالًا اختيار من متعدد، وأن الأسئلة تقيس مستوى الطالب فى الرياضيات والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.واكمل أن اختبار القدرات تنسيق الجامعات 2022، يتم تصحيحها من خلال جهاز وبدون تدخل اى عنصر بشري، وأن ذلك من المفترض أن يعطي الطالب مزيد من الطمئنية وان يتاكد انه لم يتعرض لأى نوع من الظلم.اختبارات القدراتوتعد الجامعات التكنولوجيا من الراوفد التعليمية الهامة والتى اقامة فى بهدف لسد العجز التخصصات واحتياجات سوق العمل من تخصصات مناسبة ومطلوبة، حيث تقوم تلك الجامعات على عقد شركات تعاون مع الشركات واسواق العمل والحديث مع اصحاب جهات العمل عن متطلبات الخريج التى يلزم تواجده داخل مؤاسسة العمل وعلية يتم تنفيذ برامج دراسية لتاهيل الطالب حتى يلتحق بأسرع ما يمكن إلى سوق العمل وهو معه جميع المهارات والمتطلبات التى يحتاجها، بإضافة إلى التدريب العلمي الكبير التى يتم داخل تلك الجامعات وايضآ التدريب الذى يتم داخل الجهات الصناعية التى يتم التعاقد معها.جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدةقائمة الجامعات التكنولوجيةجامعة الدلتا التكنولوجية.جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة.جامعة بني سويف التكنولوجية.قائمة الجامعات التكنولوجية تفتح فى العام القادمجامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.الجامعات التكنولوجية في مصرجامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.جامعة الغربية التكنولوجية.جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجيةتنسيق الجامعات 2022 .. السبت مواعيد غلق موقع التنسيق للتسجيل باختبارات القدراتتنسيق الجامعات 2022….أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم "الثلاثاء"، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات تنسيق الجامعات 2022 وصل حتى الآن إلى 147 ألف طالب وطالبة سجلوا بياناتهم على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022– 2023.وأوضح رئيس قطاع التعليم أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم السبت الموافق 6/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.من جانبه قال الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، إن اختبارات القدرات بجميع الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2022/2023، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وشعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج)، والجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط)