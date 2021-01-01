اعرف تفاصيل المرحلة الأولى واختر كليتك

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تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الأولى تنطلق أعمالها بعد 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، المقرر إعلانها الأسبوع القادم .



وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات 2022 ، أن تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الاولى ستظل مفتوحة للطلاب لمدة 5 أيام يمكن للطالب خلالها تعديل رغباته في حالة التردد.



وقال رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات 2022 أن تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الاولى ، سيكون قريبا من تنسيق العام الماضي ، قائلا : " مش ها يختلف كتير عن السنة اللي فاتت”

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وأضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات 2022 ، أن الطالب له ان يملأ 75 رغبة في تنسيق الجامعات 2022 ، مشددا على أنه لابد ان تبدأ الرغبات بالكليات التابعة للتوزيع الجغرافي للطالبوأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات 2022 أنه تم تجهيز معامل لـ تنسيق الجامعات 2022 في جميع الجامعات الحكومية ، مشيراً إلى أن هذه المعامل مجهزة و بها متخصصين لمساعدة الطالب في كتابة رغباتهووجه رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات 2022 نصيحة لطلاب الثانوية العامة 2022 ، قال فيها : عليكم الاطلاع على تنسيق الجامعات الخاص بالعام الماضي ليكون مرشدا بالنسبة له في كتابة الرغبات في تنسيق الجامعات 2022تنسيق الجامعات 2022للاسترشاد .. تعرف على تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الاولىيذكر أنه في نتيجة تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الاولى : تم قبول حد أدنى 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر علمي علوم بواقع 22954 طالبا، وشعبة الرياضيات 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00% فأكثر بواقع 16293 طالبا، والشعبة الأدبية 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر، 79033 طالبا، بإجمالي 118280 طالبا وطالبة، مضيفًا أن الرقم ارتفع إلى 119 ألفا بعد حصول بعض الطلاب على درجات الحافز الرياضيالحد الأدنى لكليات الطب البشري 90.73%الحد الأدنى لكليات طب الأسنان 90.24%الحد الأدنى لكليات الصيدلة 88.53%الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي 88.78%الحد الأدنى لكليات الاقتصاد والعلوم السياسية شعبة أدبي توقف عن المجموع 83.9%الحد الأدنى لكليات الألسن شعبة أدبي عند المجموع 80.7%الحد الأدنى للإعلام 79.4%الحد الأدنى لكليات الاثار 78.29%الحد الأدنى لكليات الفنون الجميلة 67.8%ويلتزم مكتب تنسيق الجامعات 2022 عند الترشيح ، برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من موقع تنسيق الجامعات 2022 بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.ويتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2022 لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الاولىخطوات تسجيل الرغبات على رابط تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الاولىبعد دخول الطالب على رابط تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الاولى https://tansik.digital.gov.eg/application/ عليه اتباع الخطوات التالية :إدخال رقم الجلوسفي هذه الخطوة يجب عليك إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التى تسلمتها من المدرسة.عرض الرغبات المسجلة سابقاًإذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.البيانات الأساسيةفي هذه الخطوة يجب عليك التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذى تتبعه.إدخال/تعديل قائمة الرغباتبعد ذلك يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها. في أول زيارة للموقع تكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذى تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافى، واجتياز اختبارات القدرات فى الكليات والمعاهد التى تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن). وستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.يمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات الى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.تسجيل الرغباتبعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل الكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذى سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل الكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التى تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التى قمت بها وإيصال تسليم رغباتك الكترونيا ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها فى ملف وفى حالة وضعك لبريد الكترونى خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك الكترونيا.طباعة استمارة الرغباتفى حالة رغبتك فى طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها فى وقت لاحق .تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الاولىمؤشرات تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الاولىجدير بالذكر أنه بالنسبة لـ مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 المرحلة الاولى ، فقد توقع خبراء التعليم ألا يختلف كثيرا تنسيق الجامعات 2022عن تنسيق الجامعات 2021 ، حيث سيكون الارتفاع بسيطا .وقال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن مجاميع القبول في كليات الطب 2022 في تنسيق الجامعات 2022 سوف ترتفع عن العام الماضي بدرجات قليلة جدا لا تتعدي 0.5% ، لافتا ان هذا سوف ينطبق أيضا علي كليات الهندسة، كما ستشهد مجاميع القبول في الكليات الأدبية أيضا ارتفاعا طفيفا في تنسيق الجامعات 2022 مقارنة بالعام الماضي.كليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب اختبارات القدرات 2022 في تنسيق الجامعات 2022كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)كليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوانكلية التربية الفنية جامعة المنياشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)شعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعيةشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)كليات التربية الرياضيةكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويسكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج)الجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلديقدم موقع صدى البلد خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد .ويجب على الطلاب ان يضغطوا على https://natega.elbalad.news للوصول الى رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد .ولكي يتمكن طلاب الثانوية العامة من الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 “قبل أي حد” ، لابد من تسجيل البيانات المطلوبة الان الى رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.newsبالنسبة للبيانات المطلوبة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد فهي : الاسم - رقم الجلوس - البريد الالكتروني - رقم التليفون.وتظهر نتيجة الثانوية العامة 2022 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بمجرد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم