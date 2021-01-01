الجامعات الحكومية المعتمدة في تنسيق 2022

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تنسيق الجامعات 2022 .. تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لموسم التنسيق ، وبالأخص لجنة الضبطية القضائية بالوزارة والتي تواجه الكيانات الوهمية التي تقوم بمُزاولة العملية التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية والنصب على الطلاب.



تنسيق الجامعات 2022 .. أكد سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة.



تنسيق الجامعات 2022 .. وأضاف عطا أنه سيتم مُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.



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تنسيق الجامعات 2022 .. ومن جانبه قال الدكتور عادل عبدالغفار المُتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن لجان الضبطية القضائية بالوزارة سوف تُكثف من ملاحقتها للكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة بكافة محافظات الجمهورية، والتي تدعي كذبًا منح درجات أكاديمية، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، خاصة خلال فترة التنسيق للجامعات والمعاهد، والتي ينشط فيها ظهور الدعاية والتسويق لهذه الكيانات بغرض استغلال الطلاب وأولياء الأمور بشكل غير قانوني.تنسيق الجامعات 2022تنسيق الجامعات 2022 .. وأضاف "عادل" أنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وترفع هذه اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ ما يلزم من جانب لجان الضبطية القضائية، وقد نجحت هذه اللجنة خلال الأسابيع القليلة الماضية في رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتمكين لجنة الضبطية القضائية من تكثيف حملاتها المكثفة خلال الفترة الماضية، والنجاح في توجيه ضربات متتالية لهذه الكيانات غير الشرعية.تنسيق الجامعات 2022 .. وأكد المُتحدث الإعلامي بإسم وزارة التعليم العالي لـ صدى البلد أن التنسيق الجيد بين وزارتي التعليم العالي والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ والذي مكن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.تنسيق الجامعات 2022 .. وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس) ويتم تحديثها بشكل مُستمر، كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل الخاصة بالوزارة.تنسيق الجامعات 2022 .. الجامعات الحكومية المُعتمدة:جامعة القاهرة.جامعة الإسكندرية.جامعة عين شمس.جامعة أسيوط.جامعة طنطا.جامعة المنصورة.جامعة الزقازيق.جامعة حلوان.جامعة المنيا.جامعة المنوفية.جامعة قناة السويس.جامعة جنوب الوادى.جامعة بني سويف.جامعة الفيوم.جامعة بنها.جامعة كفر الشيخ.جامعة سوهاج.جامعة بورسعيد.جامعة دمنهورجامعة أسوان.جامعة دمياط.جامعة السويس.جامعة مدينة السادات.جامعة العريش.جامعة الوادي الجديد.جامعة مطروح.جامعة الأقصر