أمين الفتوى يجيب .. حكم قول الزوج لزوجته أنتِ طالق ثلاث مرات



الشيخ عويضة عثمان الشيخ عويضة عثمان





حكم قول الزوج لزوجته انت طالق ثلاث مرات ، عن هذه المسألة التي تشغل بال كثير من الأزواج والزوجات ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول : حكم قول الزوج لزوجته انت طالق طالق طالق .



وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى دار الإفتاء، إن دار الإفتاء لا تتسرع في الحكم على فتاوى الطلاق، فتحقق مع الزوج بنفسه وتسمع منه وتحقق معه عن اللفظ الذي تلفظ به وحالته وغيرها من الأمور، التي تنتهي إلى إصدار فتوى واقعية بدون خلل.

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وأوضح، أمين الفتوى، أن هذه الصورة قد لا يقع فيها أمر الطلاق أصلا، مناشدا الأزواج والزوجات بعدم التسرع في التفرق بعد لفظ الطلاق ، وأن يلجأوا أولا إلى دار الإفتاء للإجابة على ما حدث بينهما.حكم قول الزوج لزوجته انت طالق طالق طالققال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ، يقع طلقة واحدة وهذا هو المعمول به في الفتوى.وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن الزوج لو نوى بطلاقه بأنه يريد الطلاق نهائيا بدون رجعة ، فعليه أن يذهب للمأذون ويخبره بنيته ويوثق الطلاق ثلاثا.وأشار إلى أن المأذون لو أخطأ في كتابة رقم الطلقة، فبدلا من أن يكتبها الطلقة الثانية ، أخطأ وكتبها الثالثة، فالحل في هذه الحالة أن يذهب الجميع للقاضي والذي يقوم بدوره بعمل الإجراءات المتبعة والإثباتات التي تفيد بان هذه الطلقة هي الثانية وليس الثالثة.وقوع الطلاق ثلاثاقال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إنَّ مِن الفقهاء مَنْ يُفتي بدون مراعاة أحوال الناس، ودون مراعاة تماسك الأسرة والحفاظ عليه، وقد نبَّهنا على ذلك في كلمتنا في مؤتمر دار الإفتاء.وأضاف الطيب، في حديث سابق له، أنه يجب على مَن يُفتي الناس أن تكون لديه من الخبرة الواقعية والمجتمعية التي تؤهله إذا ما سُئل عن حادثة معينة أن يعرف الحادثة بظروفها وملابساتها وما يترتب عليها من منافع أو مصالح أو أضرار على الواقع، ومن هذا المنطلق ضربت مثلًا بمسألة الطلاق الثلاث.وأوضح أن ما عليه الجمهور أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث مرات في لفظ واحد كأن قال لها أنت طالق طالق طالق أو قال لها أنت طالق بالثلاثة فإن هذا الطلاق يقع ثلاثًا، وبه تنتهي العلاقة الزوجية تمامًا، ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلًا آخر وطلقها.وأشار إلى أن هذا الحكم ربما كان مقبولًا قديمًا؛ لأن الناس كانوا يتهيبون التلفظ بالطلاق، فلم يكن الوضع على ما نراه الآن من حلف الناس بالطلاق -والطلاق بالثلاثة- في مصالحهم اليومية والحياتية؛ لتأكيد كلامهم أو أنهم صادقون، فمثلًا لو اختلفوا في السوق على سلعةٍ ما حلفوا بالطلاق ثلاثًا، ويكون ذلك سببًا في هدم أسرة وتشريد أطفال وخراب بيوت، مع أن المفروض على منْ أراد الحلف أن يحلف بالله -عز وجل.كفارة يمين الطلاق عند الغضبالطلاق يقع فى حالة الغضب الذى يمكن أن يسيطر فيه الإنسان على نفسه، أما إذا كان الغضب شديدًا يكون الزوج كالمجنون فلا يقع الطلاق، لما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ».وإذا وصل الغضب بالإنسان إلى حد لم يعد له قصد ولا معرفة بما يقول أو يفعل، أو غلب عليه الهذيان والخلل في أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته، فهذا لا يقع طلاقه.كفارة يمين الطلاق المعلققال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن مقولة «عليا الطلاق» لا توقع الطلاق، حيث إنها يمين، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.وأوضح «جمعة»، في فتوى له، في إجابته عن سؤال: «رميت على زوجتي يمين طلاق، وقلت لها "عليا الطلاق لتتركي البيت الآن، ثم أخذتها إلى بيت أبيها، والآن هناك محاولات صلح، فما كفارة يميني؟»، أن قول الرجل لزوجته «عليا الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.وأضاف أنه في واقعة السؤال، لا يقع الطلاق بقول «عليا الطلاق»، وبالتالي لا تُحسب طلقة، قائلًا: «وليس عليه كفارة يمين ولا يحزنون، حيث إنه نفذ يمينه، وتركت المنزل بالفعل».مقدار كفارة يمين الطلاقوقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن كفارة يمين الطلاق تكون بإطعام 10 مساكين، موضحا أن من يرمي على زوجته يمين طلاق تكون كفارته إطعام 10 مساكين، فيخرج 10 جنيهات لكل مسكين أي 100 جنيه.