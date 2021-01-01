احذروا استخدام العطور قبل التعرض لأشعة الشمس

قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن أشعة الشمس الشديدة فى فصل الصيف يمكن أن تسبب مشكلات صحية وجلدية عديدة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح .
وأوضح “الناظر” فى لقاء على قناة TEN، أن من أخطر العادات التى تضر الجلد ويغفل عنها كثيرون خلال فصل الصيف هى وضع العطر قبل التعرض لـ أشعة الشمس المباشرة.
وأضاف “ الناظر” أن خطورة استخدام العطور على الجلد قبل التعرض المباشر لـ أشعة الشمس أنها تتسبب فى تدمير مظهر البشرة وظهور تصبغات على الجلد باللون البني.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!