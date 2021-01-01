احذروا استخدام العطور قبل التعرض لأشعة الشمس

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استخدام العطور


قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن أشعة الشمس الشديدة فى فصل الصيف يمكن أن تسبب مشكلات صحية وجلدية عديدة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح .

وأوضح “الناظر” فى لقاء على قناة TEN، أن من أخطر العادات التى تضر الجلد ويغفل عنها كثيرون خلال فصل الصيف هى وضع العطر قبل التعرض لـ أشعة الشمس المباشرة.

وأضاف “ الناظر” أن خطورة استخدام العطور على الجلد قبل التعرض المباشر لـ أشعة الشمس أنها تتسبب فى تدمير مظهر البشرة وظهور تصبغات على الجلد باللون البني.

وأكد “ الناظر” أن أحد العادات الخاطئة التى تتم ممارستها فى الصيف هى عدم غسل وتجفيف الفم جيدًا بعد تناول الطعام واستخدام مستحضرات التجميل بشكل متكرر أو كمية كبيرة أو تركها مدة طويلة مما يعرض البشرة لمشاكل عديدة خاصة عن التعرض لـ أشعة الشمس.

وأشار إلى أن التصبغات يتم علاجها باستخدام كريمات التفتيح لمدة تتراوح من 6 أسابيع إلى شهرين، مشددا على ضرورة الانتباه لسلوكياتنا التى نفعلها قبل التعرض لـ أشعة الشمس خلال فصل الصيف.

المصدر: elbalad

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