شوقي يكشف تفاصيل تطبيق درجات الرأفة



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي



نتيجة الثانوية العامة 2022 ، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أنه قبل اعلانها ، يتم تطبيق نظام درجات الرأفة التي يتم منحها لبعض طلاب الثانوية العامة مراعاة لمصلحتهم ، مشيراً إلى أنه يتم مثلا مساعدة الطالب الذي يحتاج لدرجة أو درجتين فقط حتى لا يعيد السنة .



وعن تفاصيل تطبيق نظام درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2022 قال وزير التربية والتعليم : اوراق كل مادة يتم جمع درجاتها سواء في علمي علوم او رياضة او ادبي ، وتوضع الدرجات على منحنى بياني لكل مادة ، و يتم عرض نتيجة كل مادة على وزير التربية والتعليم لمناقشة مساعدة الطلاب عن طريق درجات الرأفة “بحيث اللي كان هايعيد السنة على درجة او اتنين نحاول نساعده”



تفاصيل درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2022

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أنه من المتعارف عليه انه قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة وفي نهاية اعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة ، يتم تطبيق نظام “ درجات الرأفة” على الطلاب الذين يكونون على حافة النجاح (الراسبون في 3 مواد + دور ثاني في مادة واحدة)

قد يعجبك أيضا...

ونفى المصدر ما يقال بشأن أن الوزارة تلجأ لـ درجات الرأفة قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة من أجل رفع النتيجة قبل اعلانها للرأي العام .وقال المصدر ، انه على سبيل المثال ، تم إضافة درجات رأفة حتى 10?? من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في 3 مواد + دور ثاني في مادة واحدة) ، و استفاد من ذلك 1480 من الطلاب من هذه الدرجات .وأضاف المصدر أن درجات الرأفة تضاف لكراسة إجابة الطالب، بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية وليس أثناء التصحيح في مرحلة انتهاء تجميع النتيجة، واكد المصدر ان نظام درجات الرأفة المطبق العام الحالي لن يتم اعلان تفاصيله الا بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 من جانب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .ظهور نتيجة الثانوية العامة على موقع صدى البلديتيح موقع صدى البلد الاخباري خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات خلال أيام .وتتمثل خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.news فيما يلي :ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.newsادخل اسمكاكتب رقم جلوسكاكتب بريدك الالكترونياكتب رقم التليفونجدير بالذكر أن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم و رقم الجلوس يستعد موقع صدى البلد لإعلانها بالمجموع الكلي الاسبوع القادمحيث يعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022 الاسبوع القادمويمكن الان لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 على موقع صدى البلد https://natega.elbalad.newsمؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022تشهد نتيجة الثانوية العامة 2022 نفس توزيع المستوياتمتوسطات المجاميع ستكون بنفس متوسطات مجاميع نتيجة الثانوية العامة العام الماضيستكون نسب النجاح والأرقام شبيهة جدا من نتيجة الثانوية العامة العام الماضي .و وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022 من داخل الكنترولات ، فستكون نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 قريبة من نسبة نجاح العام الماضي والتي كانت قد بلغت 74%.