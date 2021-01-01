تطلق LG شاشات الألعاب LG UltraGear 32GQ850 و32GQ950 و48GQ900 في السوق الأوروبي

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صورة الخبر: شاشات الألعاب
شاشات الألعاب

أعلنت شركة LG عن إطلاق شاشات الألعاب LG UltraGear 32GQ850 و32GQ950 وأيضاً 48GQ900 في السوق الأوروبي.

يتوفر الجيل الجديد من شاشات LG UltraGear المخصصة للألعاب في السوق الأوروبي الآن، حيث تنطلق الشاشات بأعلى معدل تحديث للإطارات، ومعايير HDMI 2.1 للإتصال، وتتوافق الشاشات في العمل بكفاءة مع منصات الألعاب المختلفة.

وتتوفر هذه الإصدارات للمرة الأولى في السوق الأوروبي بعد توفرها في سوق الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية.

ولقد توفرت شاشة 32GQ950 في بعض الأسواق العالمية في شهر يناير، ومن ثم انطلقت شاشة UltraGear 48GQ900 للأسواق العالمية بدءاً من شهر مارس و 32GQ850 في شهر مايو.

يذكر أن شاشة LG UltraGear 32GQ950 تتميز بدقة 4K، ومعدل تحديث 160Hz، كما تتميز بحجم 32 إنش كما في 32GQ850، ومن المتوقع أن تكشف LG عن أسعار الشاشات في السوق الأوروبي لاحقاً.

المصدر: بوابه المتميز

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