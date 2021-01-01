تعلن شاومي عن نظارة الواقع المعزز Mijia بكاميرة مدمجة



نظارة الواقع المعزز Mijia نظارة الواقع المعزز Mijia

أطلقت العملاق الصيني شاومي نظارة الواقع المعزز Mijia التي تتميز بكاميرة مدمجة تدعم التكبير الهجين حتى 15 مرة، وتضم معالج Snapdragon 8.



بدأت العديد من الشركات في التوسع في تطوير الأجهزة التي تدعم تقنية الواقع المعزز، وتنضم شاومي بأحدث تقنيات الشركة في نظارة Mijia للواقع المعزز.



وتتميز Mijia AR glasses camera بدعم التكبير الهجين حتى 15 مرة، كما تأتي بمعالج Snapdragon 8 مخصص.



كما أطلقت شاومي نظارة Mijia في حملة للطلب المسبق عبر منصة التمويل Youpin، على أن تتوفر الآن بسعر 399 دولار.



وتأتي نظارة الواقع المعزز المقدمة من شاومي بتصميم يحاكي الإصدارات التي قدمت في الأسواق حتى الآن، حيث تضم كاميرة مدمجة في جانبي النظارة، كما تأتي النظارة بعدد من العدسات المدمجة، وتؤكد الصور على التصميم الضخم للنظارة التي تأتي بوزن 100 جرام.



كما تضم Mijia كاميرة رباعية تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة Quad Bayer لدعم دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر، مع كاميرة periscopic telephoto بدقة 8 ميجا بيكسل والتي تعمل على تقسيم OIS للتثبت البصري.



أيضاً تدعم نظارة Mijia التكبير البصري حتى 5 مرات، والتكبير الهجين حتى 15 مرة، ويمكن أن تقترن النظارة بالهواتف الذكية عبر تطبيق Mijia المخصص بهدف نقل الصور بآداء سريع إلى الهاتف، كما يأتي بذاكرة 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت.



كما تأتي النظارة بشريحة ISP لتجربة مميزة لتقنية الواقع المعزز، وتتضمن نظارة Mijia شاشة Micro OLED، بكفاءة في الإضاءة بنسبة 60%.