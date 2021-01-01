تخطط Oppo لإطلاق تحديث ColorOS 13 في النصف الأول من شهر أغسطس

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تستعد شركة Oppo لإطلاق تحديث ColorOS 13 في النصف الأول من شهر أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن تكشف الشركة النقاب عن ساعات OPPO Watch 3 الذكية في حدث يعقد أيضاً لاحقاً هذا الشهر.



أشارت أحدث التسريبات التي جاءت عبر “Digital Chat Station” إلى أن Oppo تستعد لدفع تحديث واجهة ColorOS 13 خلال الأسابيع الأولى من شهر أغسطس الجاري.



من جانب أخر لم يوضح مصدر التسريبات موعد محدد لإطلاق التحديث الجديد من واجهة Oppo، حيث بدأت الشركة بالفعل في معاينة الإصدارات التجريبية من التحديث المرتقب، وتشير التسريبات إلى أن أول الأجهزة التي تحصل على التحديث تضم أحدث رقاقات MediaTek وأيضاً أحدث معالجات كوالكوم.

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ولقد رصدت لقطات مسربة لواجهة ColorOS 13 خلال الفترة الماضية، والتي أكدت على تغييرات كبيرة في التصميم، مع عدد من المميزات الجديدة، مع نوافذ صغيرة حرة في الواجهة.أيضاً أشار مصدر التسريبات إلى أن شاومي تستعد أيضاً لإطلاق تحديث MIUI 14 مباشرة بعد إنطلاق واجهة ColorOS 13، ومن المقرر أن تدعم واجهة شاومي الجديدة سلسلة هواتف Xiaomi 13 القادمة.